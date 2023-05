Szánthó Miklós: Magyarországnak önmagán is túlmutató ereje van

„Számos CPAC volt a múlt évben – rendeztek még Mexikóban és Izraelben is –, viszont a magyarországi az egyedüli európai CPAC, az egyedüli kontinentális összejövetel, ami idevonzza Budapestre a világ jelentős jobboldali szereplőit. De ez nyilván nem az Alapjogokért Központ érdeme: Magyar­országnak, benne az egész magyar jobboldalnak önmagán, az ország formális méretén jóval túlmutató ereje van. Fontos politikai képesség a stratégiai nyugalom, és legalább ilyen fontos a geostratégiai ügyesség: hogy egy országnak legyen geopolitikai elképzelése regionális, de akár globális szerepéről is”– fogalmazott Szánthó Miklós a Mandinernek adott interjújában.

Nem szabad a liberálisok szabályai szerint játszani

Az Alapjogokért Központ főigazgatója a jobboldal nemzetközi térhódításával kapcsolatban elmondta, egyre több konzervatív szereplő érti meg világszerte, hogy nem szabad a liberálisok „szabályai szerint játszanunk”. Hozzátette, az egyik ilyen meghaladandó szabály, hogy a nemzeti erők fogalmilag képtelenek nemzetközi együttműködésre. Ez azonban optikai csalódás az igazgató szerint:

a valóság az, hogy az Isten, haza, család hármas egysége mint civilizációs alap közös a Potomactól a Dunáig, ráadásul éppen ezt az alapot éri többdimenziós támadás a progresszív baloldal részéről

– mondta. A találkozóval kapcsolatban hozzáfűzte: az elsődleges cél továbbra is a liberálisok rémálmának valóra váltása, a nemzeti erők nemzetközi együttműködésének megszervezése, s a meglévő együttműködés felvillanyozása.

Nem érzi az elszigeteltséget

– Itt a közös elvi és gyakorlati alapok, ahogy mondtam, megvannak. De valóban, más téren van egy megoldandó házi feladata a nemzetközi jobboldalnak: úgy kell artikulálnunk az esetlegesen különböző geopolitikai érdekeinket, hogy nem szabad elfelednünk, sokkal több az, ami összeköt minket, mint ami szétválaszt.

Ha nem így cselekszünk, csak szívességet teszünk a baloldalnak,

amely most sok esetben kávét szürcsölgetve, elégedett mosollyal a szája sarkában nézi például, hogy pár lengyel jobboldali barátunk – akik, vallom, ma is a barátaink – elhiszi azt a sok marhaságot, amit a The New York Times ír rólunk – jelentette ki. Szánthó az eseményre érkező vendégekről szólva elmondta, két hivatalban lévő miniszterelnök, két volt miniszterelnök, négy pártelnök, két kongresszusi képviselő, két amerikai tagállami miniszter, volt és leendő szenátorok érkeznek, valamint számtalan képviselő Európából, politikusok, újságírók Dél-Amerikától Izraelig. – Nem érzem az elszigeteltséget, sem a politikai súly hiányát. Az irigykedést meg a frusztrációt igen – már a baloldal részéről. A magyar jobboldalon nincs semmiféle Amerika-ellenesség – mondta.

Borítókép: Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója (Fotó: Havran Zoltán)