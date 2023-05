Támogatja a DK a szombathelyi polgármestert az önkormányzati választáson

Jövőre is Nemény András szombathelyi szocialista polgármester mögé áll be a Demokratikus Koalíció (DK) az önkormányzati választásokon – jelentette be Dobrev Klára, a DK árnyék-miniszterelnöke. Gyurcsány Ferenc felesége Szombathelyen tartott rendezvényt, ahol a helyi MSZP-s polgármesterrel együtt álltak színpadra. Nemény András megköszönte a DK-nak, hogy nemcsak négy évvel ezelőtt támogatták, hanem 2024-ben is számíthat rájuk, valamint kiemelte: a csapatban hisz, amelynek fontos alkotóeleme a DK.

A baloldali polgármester arról is beszélt, hogy újraindulásáról a tavalyi országgyűlési választás éjszakáján döntött. Szerinte a választott vezetők felelőssége az, hogy legalább a remény szikráját megadják. Gyurcsány pártján kívül a Momentum is támogatásáról biztosította Szombathely első emberét, valamint Ungár Péter, az LMP társelnöke is dicsérte Nemény Andrást.

Korábban Szombathely vezetője tagadta, hogy találkozott volna Gyurcsány Ferenccel, mondván: a bukott miniszterelnök nem járt a polgármesteri hivatalban áprilisban és nem tárgyalt vele az elmúlt időszakban sem. A Magyar Nemzet arról is írt, hogy titkos megállapodás alapján Czeglédy Csaba válhat Szombathely egyik alpolgármester-jelöltjévé. Az alku része lehet az is, hogy az MSZP-s polgármesternek nem kell átlépnie a DK-ba.

Borítókép: Nemény András (Fotó: MTI/Illyés Tibor)