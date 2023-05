Újabb botrányra készülnek Soros civiljei

Újabb, kordonbontással egybekötött tüntetést hirdetett több, Soros Györgyhöz köthető hazai civil szervezet. Az Egységes Diákfront május 3-ra a Szent István-bazilikához szervezett demonstrációt,

melynek azonban valódi célja az, hogy a tüntetők ismét a Sándor-palota elé vonuljanak, és nekiessenek az építési területet körbezáró kordonoknak.

Mindez persze nem publikus, különböző Facebook-csoportokból derül ki, hogy azért nem „egyből a karmelitához mennek”, mert „oda a rendőrség nem engedélyezné a tüntetést, ezért csak együtt vonulnak oda a tüntetők”. Ezen felbuzdulva az egyik hozzászóló fel is teszi a kérdést:

„Szerszámot vigyünk?”.

A szándékos rongálásra való buzdítás mellett még az is szerepel a tervben, hogy

„nőket, fiatalokat, időseket” kell a tömeg szélére, illetve az első sorba állítani, hogy a rendőrség emberei ne számítsanak inzultálásra.

A bejelentett tüntetéssel álcázott rendbontás szervezői között egyébként szerepel a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, a Tanítanék Mozgalom, az aHang, a Pedagógus Egység, valamint a CKA-Civil Kollégium Alapítvány, de

a részvételre buzdít a provokatív botrányairól is elhíresült Hadházy Ákos is.

Az országgyűlési képviselő közösségi oldalán, megosztva az Egységes Diákfront „Gyermekvédelmi könnygáz, le a bosszútörvénnyel” címen hirdetett demonstrációhoz azt írta, „mindnyájunknak el kell menni”.

Ismert, Hadházy Ákos az elmúlt hetekben már kétszer is nekiesett a Sándor-palota előtt található, építési területet körbezáró kordonoknak, és a rendőrökkel is dulakodott. Emiatt

a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség nyomozást rendelt Hadházy Ákos és a momentumos politikusok ellen el, miután Tényi István feljelentést tett hivatalos személy elleni erőszak gyanújával.

Az Országos Rendőr-főkapitányság közleménye szerint emellett egy sor, már eljárás is indult, miután hétfő délután egy bejelentett, jogszerű gyűlés befejezése után többen a karmelita kolostorhoz vonultak, ahol újabb, be nem jelentett gyűlést tartottak. A szervezővel szemben ebben az esetben is gyülekezési joggal visszaélés miatt indult szabálysértési eljárás. A karmelita kolostornál összegyűlt demonstrálók közül többen erővágóval, más eszközökkel és testi erővel szándékosan megrongáltak több kerítéselemet.

Miután a rendőrök elkezdték visszaépíteni a kordont, Hadházy Ákos váratlanul nekivetette magát a kordonnak, majd dulakodásba keveredett a rendőrökkel. Az „akcióhoz” a momentumos Gelencsér Ferenc és Tóth Endre is csatlakozott.

Az esettel kapcsolatban a BRFK rongálás vétség elkövetése miatt indított büntetőeljárást. A helyszíni felvételek szerint a kordon feldöntésében Hadházy Ákos és momentumos országgyűlési képviselők is részt vettek. Amennyiben ellenük is fennáll a megalapozott gyanú, akkor a legfőbb ügyésznek kell kérnie a mentelmi joguk felfüggesztését az Országgyűléstől.

Hadházy Ákos a törvényt megsértve kordont bont és a rendőrökkel dulakodik