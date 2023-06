Több mint száz esetben mutatták ki a koronavírust múlt héten, meghalt egy beteg

A múlt héten 103 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta 2 202 990-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az előző héten elhunyt egy beteg, így az elhunytak száma 48 874-re emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 2 152 155, az aktív fertőzöttek száma pedig 1961-re csökkent. Jelenleg 67 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük hárman vannak lélegeztetőgépen.

Kitértek arra, hogy Magyarországon a járvány hosszú ideje mérsékelten zajlik, ami köszönhető a magas átoltottságnak is. A vírus továbbra is a beoltatlanokat veszélyezteti a legjobban, ezért őket továbbra is az oltás felvételére kérjük. A megerősítő oltás felvétele mindenkinek ajánlott, aki négy hónapnál régebben kapta meg az előző oltását.

Csökken a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja

A koronavírus örökítőanyagának szennyvízben mért országos átlagkoncentrációja a 22. héten további csökkenést mutatott – ismertette a Nemzeti Népegészségügy Központ.

A vizsgált települések többségénél a tendencia stagnáló, csökkenés mutatkozott Békéscsabán, Győrben, Pécsett, Szegeden és Tatabányán. Emelkedés csak Kecskeméten figyelhető meg.

A koronavírus örökítőanyagának koncentrációja tíz helyszínen az „emelkedett”, tizenkét városban pedig a „mérsékelt” tartományba sorolható.

Forrás: NNK

