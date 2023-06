Digitális túraútvonalon fedezhetik fel az érdeklődők nemzeti kegyhelyünket

Évmilliók vonzásában - Szentkúti séta Assisi Szent Ferenccel címmel nemzeti kegyhelyünk geológiai, természeti és vallási értékeit bemutató digitális túraútvonalon vehetnek részt az érdeklődők – írja a NOOL.

Mátraverebély-Szentkúton a Digitális Vándor tanösvény lehetőséget nyújt a katolikus nemzeti kegyhely természeti és vallási csodáinak felfedezésére – adta hírül közösségi oldalán a kegyhely.

Mint arról beszámoltak: Évmilliók vonzásában - Szentkúti séta Assisi Szent Ferenccel címmel a nemzeti kegyhely geológiai, természeti és vallási értékeit bemutató digitális túraútvonalon vehetnek részt az érdeklődők. Az applikáció térerő nélkül is használható, amelyből azt is meg lehet tudni, mi az a lapillik, hol található Szent László lovának patkónyoma, de akár egy remetével is szelfizhetnek a zarándokok fönt a barátlakásoknál. A turisták többféle útvonal közül is választhatnak az ingyenesen letölthető alkalmazásban, amely a Google Play vagy App Store áruházakban található.

A digitális túra nemcsak gyermekeknek, de az egész családnak ismeretterjesztő programot kínál. Bővebb információ a kegyhely honlapján érhető el.

Borítókép forrása: Mátraverebély-Szentkút, Nemzeti Kegyhely Facebook-oldala