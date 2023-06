Elfogták a rablót, aki nyakláncokat tépett le nők nyakából

A 26 éves férfi a gyanú szerint sorozatjelleggel követett el lopásokat az újpalotai vásárcsarnokban. A rendőrök azzal is gyanúsítják, hogy nőkről tépte le a nyakláncaikat a XV. kerületben – írja a Police.hu.

A rendelkezésre álló adatok szerint 2023. május 29-én egy férfi egy pestújhelyi buszmegállóban egy nő mögé lépve leszakította a nyakláncát. A nő ellenállása miatt csak a lánc egy darabját tudta megszerezni. A férfi ezután elmenekült a helyszínről.

Másnap újabb bűncselekményt követett el Újpalotán. Ennél az esetnél is nyakláncot viselő nőt szemelt ki, majd hasonló módszerrel próbálkozott, de ezúttal nem járt sikerrel. Itt a letépett láncot a nő vissza tudta venni a férfitől. A XV. kerületi nyomozók a férfit további négy, május 22-én Újpalotán történt lopással is összefüggésbe hozták. Aznap a vásárcsarnoknál egy étterem konyhájába surrant be, majd onnan egy telefont vitt el, két standról pedig pénzt emelt el. Egy boltba is bement, innen is pénzt vett magához.

A XV. kerületi nyomozók a feltételezett elkövetőt azonosították, a 26 éves I. Dávid ellen elfogatóparancsot adtak ki, majd a fővárosi rendőrök a férfit 2023. május 30-án a XVI. kerületben elfogták, és a XV. Kerületi Rendőrkapitányságra előállították. A XV. kerületi nyomozók a férfit háromrendbeli lopás vétség, valamint kétrendbeli lopás bűntett megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki, amely során elismerte a bűncselekmények elkövetését.

A rendőrök őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását​.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)