Gyöngyösi beszéde az ukrán fiatalok előtt „vállalhatatlan árukapcsolás”

Gyöngyösi Márton „egy véresszájú ukrángyűlölő volt mindig is” – fogalmazott lapunknak Szabó Balázs újpesti önkormányzati képviselő annak kapcsán, hogy a kerület vezetésének felkérésére a vasárnap koncertet adó ukrán fiataloknak a Jobbik elnöke fog beszédet tartani.

Szabó Balázs szerint

„vállalhatatlan, és rendkívül ízléstelen árukapcsolás” azt a Gyöngyösit felkérni ilyesmire, aki Donyekcben és Krímben is volt választási megfigyelő, és ezeken a missziókon is „rendszeresen tett Ukrajna-ellenes kijelentéseket”.

Hozzátette, Gyöngyösi Márton elmúlt hónapokban tanúsított politikai magatartásából az világlik ki, hogy az

amerikai nagykövetség megrendeléseit teljesíti, az amerikaiak kottájából játszik, és minden szereplését annak rendeli alá, hogy az amerikai érdekeket járja ki Magyarországon.

– Ennél fogva az ő jelenléte nemkívánatos ezen a rendezvényen, és rendkívüli tiszteletlenség az ukrán gyerekekkel szemben – vélekedett az egykori jobbikos képviselő.

Hangsúlyozta, az újpesti önkormányzat ezen lépése mind a fideszes, mind a mi hazánkos képviselőknél nagy felháborodást keltett,

ráadásul az ukrán nemzetiségi önkormányzat sem tudott a városvezetés döntéséről, így nem zárható ki, hogy Gyöngyösi fellépése végül meghiúsul.

Arra a kérdésre, vajon kinek állhatott érdekében, hogy pont Gyöngyösi Márton tartson beszédet az ukrán fiatalok koncertjén, Szabó úgy reagált, szerinte Czigler László jobbikos alpolgármester keze lehet a dologban. – Czigler az utóbbi időben a DK felé húz, így elhívta Trippon Norbert DK-s képviselőt (aki jövőre a baloldal közös polgármesterjelöltje szeretne lenni Újpesten) is és Gyöngyösi Márton Jobbik-pártelnököt is az eseményre. Mindkét irányba is próbál szívességet tenni, de szerintem ebből nem fog jól kijönni – vélekedett Szabó Balázs.

Fidesz: Béke kell!

Ozsváth Kálmán, a Fidesz újpesti önkormányzati képviselője a Magyar Nemzetnek úgy fogalmazott, a háborúpárti baloldalnak inkább a békét kellene előmozdítani.

– Ha nem a háborút támogatnák, akkor nem lenne ilyen szituáció – fogalmazott a fideszes politikus.

Hozzátette: Gyöngyösi Mártonnak is a békét kellene támogatnia és azt előmozdítania.

Borítókép: Gyöngyösi Márton (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)