Hollik István: Csalódnunk kellett, Brüsszel visszaugrott korábbi álláspontjához

– Csalódnunk kellett, most az álláspontok nem is lehetnének távolabb egymástól, világos, hogy Brüsszel visszaugrott korábbi álláspontjához, kötelező betelepedési kvótát akar, amit erőszakkal bevezetne Magyarországon is – festette le a helyzetet a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hozzátette:

A magyar emberek már többször döntöttek arról, hogy nem akarnak bevándorlóországot.

– Tiltakozni fogunk minden fórumon, nem fogjuk hagyni, hogy ezt az illetékes uniós tanácsülésen két perccel az ülés előtt kiosztott papírokkal átnyomják a döntéshozatali rendszeren – vetítette előre Hollik István.

Szerinte az különösen felháborító, hogy akkor teszik mindezt, amikor arról érkeznek hírek, hogy Franciaországban gyerekeket késelt meg egy bevándorló.

Ahogy fogalmazott: a kormány vizsgálja a lehetséges lépéseket, semmilyen kötelező betelepítési kvótát magunkra nézve nem tartunk kötelezőnek.

– Fizetni azért menekültenként majdnem nyolcmillió forintot, hogy nekünk ne kelljen befogadni őket, felháborító – szögezte le a kommunikációs igazgató. Hozzátette: ha kell, az Európai Bírósághoz is fordulunk az ügyben.