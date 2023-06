Melegszik az idő, jön a 30 fokos csúcshőmérséklet + videó

Tovább növekszik a fátyolfelhőzet, és a délkeleti, keleti országrészek fölött meg is vastagodik, így ott erősen felhős vagy borult lesz az ég, máshol pedig gomolyfelhők képződnek.

Északnyugat felé számíthatunk több, de ott sem zavartalan napsütésre.

Napközben legfeljebb egy-egy zápor fordulhat elő, majd késő délutántól, estétől a délkeleti, keleti határszélen eleredhet az eső.

Gyenge vagy mérsékelt lesz az északias szél.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul. Késő este 16 és 19 fok között hűl le a levegő – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Milyen idő lesz hétvégén?

Mozgalmasabb, lassanként kissé melegebb időre számíthatunk. A keleti, északkeleti tájakon, főként a határvidéken akár érdemi mennyiség is eshet a hét utolsó napjaiban. A Dunántúlon gomolyfelhős, napsütéses időre van kilátás, csak helyenként fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A melegedés a jövő hét első felében is folytatódhat, akkor már számíthatunk 30 fokot megközelítő vagy el is érő csúcsértékekre.

Időjárásunkat előbb egy déli mediterrán ciklon határozza meg, aztán a következő napokban északról egy sekély ciklonális mező és magassági teknő áramlásában nedves levegő érkezik térségünkbe, döntően csak a keleti megyék fölé. A többi országrészbe északias áramlással szárazabb és kissé labilisabb légtömegek jönnek, így ott helyenként, nem túl nagy számban fordulhatnak elő záporok, zivatarok.

A jövő hét elején tőlünk nyugatra, délnyugatra megerősödik egy magasnyomás, és ennek az anticiklonnak az áramlási rendszerében érdemben melegebb levegő érkezik hazánk fölé. Ennek köszönhetően hétfőtől

egyre többfelé mérhetünk átmenetileg 30 fok közeli vagy meghaladó csúcsértékeket.

A jövő hét második felében egy északnyugat felől érkező markánsabb front hatására ismét több lehet a csapadék és a hőmérséklet is mérséklődhet.