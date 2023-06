Rejtve maradnak a Pini-ügybe belebukott befolyásos ügyvéd hatósági kapcsolatai?

Lezárta a nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) annak a jogásznak az ügyében, aki vallomások szerint az elmúlt évtizedekben hatalmas vagyont szerzett és csápjaival behálózhatta a magyar igazságszolgáltatást – tudta meg a Magyar Nemzet.

A „Kövér” és „Dr. Uzsora” gúnynevű ügyvédre 2020 februárjában csaptak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozói és a Piero Pini húspápa elleni költségvetési csalás miatt indult nyomozásban vették őrizetbe. Az akcióban a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség ügyészei és a TEK munkatársai is részt vettek.

Tizenöt helyszínen hajtottak végre kutatást, több mint hatszázmillió forintot foglaltak le, illetve értékes luxusautókat és ingatlanokat zároltak.

Bűnös kapcsolat több hatósági személlyel?

Az ügyvédet emellett a Központi Nyomozó Főügyészségen is feljelentették, a dokumentumban pedig az szerepelt, hogy a férfinak befolyásos kapcsolatrendszere lehet a magyar igazságszolgáltatásban. A KNYF korrupciós bűncselekmények miatt el is rendelte a nyomozást. A feljelentő állítása szerint százórányi hanganyagot is átadott az ügyészeknek, amin az ügyvéd utalt arra, hogy bűnös kapcsolatban volt egy vezető beosztásban dolgozó fővárosi rendőrrel, valamint egy megyei ügyészség ügyészeivel.

Korrupció kapcsolatra utaló adatok hangzottak el – az ügyvéd szájából – a hangfelvételen több bíróság, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vonatkozásában is – áll a lapunk birtokában lévő feljelentésben, amiben azt is leírták, hogy a befolyásos jogász a rögzített felvételeken kijelenti, hogy egyik ellensége csak akkor szabadul a letartóztatásból, ha ő úgy akarja, és ha megadja a tőle korábban felvett uzsorakölcsönét.

Utóbbi személy a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) által nyomozott egyik eljárásban volt érintett, és mások mellett ő tett terhelő vallomást a jogászra, így részben a férfi vallomása alapján gyanúsította meg „Kövért” a NAV a Pini-ügy mellett zsarolással és százmilliós pénzmosással is. Ezek az ügyek jelenleg már bírósági szakban vannak.