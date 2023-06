Rekordösszegeket könyvelhettek a tavalyi évre a Soros Györgyhöz köthető hazai civil szervezetek

Jól alakult a Soros Györgyhöz köthető magyarországi NGO-knak a 2022-és pénzügyi esztendő, rekordösszeget hozott a Helsinki Bizottságnak a 2022-es választási év – írja a Tűzfalcsoport.

Több mint negyedmilliárd forinttal nőtt a magyarországi Helsinki Bizottság eszközállománya 2021-ről 2022-re.

A Soros György Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) hálózatának bőkezű támogatását élvező szervezet egészen pontosan 1 048 148 000 forint felett diszponált tavaly, ebből a tárgyévi bevétele 635 719 000 forint volt, vagyis ennyiből gazdálkodhatott.

A Tűzfalcsoport blogjában úgy fogalmaz, ha a magyar adófizetőkön múlna, a szervezet talán egy hétig se húzná, mivel adomány formájában 1 286 000, tagdíjként pedig mindössze 127 000 forintot sikerült összegyűjtenie, miközben csak a vezetők fizetésére éves szinten 9 600 000, azaz havi 800 000 forintot fordított. (2021-ben egyébként 31 899 000 forintra tettek szert adomány formájában és a tagdíjbevétel is magasabb, 263 ezer forint volt, amit nehéz másként értelmezni, mint úgy, hogy a bizottságra lassan már a kutya sem kíváncsi – kivéve persze azokat, akik Brüsszelben csaholnak.)

A blogban azt is kiemelik,

a TASZ „bukszája” 2017 óta több, mint ötszörösére nőt.

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) legfrissebb beszámolója szerint 2021-hez képest tavaly 26 százalékkal, azt megelőzően viszont, tehát 2020-ról ’21-re 126 százalékkal több pénzt könyvelhettek le az említett sorra. Ez számszerűsítve azt jelenti, hogy a TASZ 2022-ben 571 594 000; 2021-ben 453 322 000, míg 2020-ban csak 199 919 000 forint fölött diszponált.

A liberális szervezetek közül minden bizonnyal az Amnesty International (AI) volt tavaly a legsikeresebb: egyetlen év alatt megháromszorozta az eszközállományát,

ugyanis a 2021-es 74 765 000 forinttal szemben 2022-re 223 659 000 forintot könyveltek le erre a sorra. Ez egészen pontosan 299 százalék a tavaly előtti eredménynek.

Miként a hasonló szervezeteknél általában, a tagdíjbevételek úgy az AI esetében is elenyésző részét teszik ki a szervezet költségvetésének. A 2021-es 1 254 000 forintot szerény mértékben, 255 000 forinttal sikerült növelni.

A Tűzfalcsoport szerint

eltérően a Helsinkitől és a TASZ-tól, az Amnesty nemcsak döntően külföldről támogatott szervezet, hanem konkrétan egy nemzetközi hálózat tagja, mely évről évre dotálja a „leányvállalatait”.

A magyarországi AI működéséhez legnagyobb mértékben az alapító járult hozzá, megy 77 739 000 forintról 185 691 000 forintra növelte a támogatását. Ez a 68 százaléka a 313 millió forintot meghaladó összes bevételének. A blogban arra is felhívják a figyelmet: a hazai amnesty-sek aktív kampányt folytathattak az adófelajánlásokért, mivel egy év alatt sikerül megduplázniuk az SZJA egy százalékokból befolyó összeget, de így is elmondható, hogy ha csak a magyar állampolgárokon múlna, felkopna az álluk – 5 432 000 forintból nem lehet nagyot álmodni.

Ez utóbbi – mármint, hogy a magyarok nem akartak mélyen a zsebükbe nyúlni – azért sem meglepő, mert a bírósági nyilvántartásban szereplő adatlapjukon, amikor a legfontosabb „közhasznú” tevékenységeiket sorolják fel, 2022-re vonatkozóan azt írják: azért dolgoztak, hogy a parlament ítélje el az iráni tüntetések „vérbe fojtását”; felszólaltak az Amerikai Legfelsőbb Bíróság potenciálisan abortuszkorlátozáshoz vezető döntése ellen; csatlakoztak az ukrán civilek „deportálásának” leállítását követelő kampányhoz; követelték egy Egyiptomban letartóztatott egyiptomi CEU-hallgató szabadon bocsátását és részt vettek a nemzetközi LevélíróMaratonon.

A beszámolójuk szöveges részéből viszont kiderült, hogy a felsorolt, a magyar társadalom szempontjából teljesen érdektelen akcióikon kívül azért csináltak mást is. Például aktívan hozzájárultak Magyarország uniós elítéléséhez.

A Tűzfalcsoport ki is emelte ezt:

„Kutatási eredményeinkre építve részletes jelentéssel járultunk hozzá az Európai Bizottság jogállamisági jelentéséhez. A nyolc civil partnerünkkel közösen írt beadványunkban az igazságszolgáltatás, a független intézmények, a korrupció, a sajtó és a civil szervezetek helyzetéről készítettünk látleletet, és felhívtuk a figyelmet arra, hogy a vizsgált területek mindegyikén romlás volt tapasztalható a korábbi évhez képest. A bizottság júliusban megjelent jelentése – összhangban a beadványunkkal – mindegyik területen súlyos hiányosságokat talált, és most először konkrét ajánlásokat is megfogalmazott a kormány számára.”

Döntő szerepet játszottak a gyermekvédelmi népszavazás elszabotálásában is.

„Egy 14 szervezetből álló civil koalíció vezetőjeként – a Háttér Társasággal közösen – országos kampányt indítottunk „Fontos a 2X” néven, hogy […] érvénytelenül szavazzanak”

Az AI tevékenységéhez anyaszervezetén túl az Európai Bizottság járult hozzá a legnagyobb mértékben, de a „szponzorai” között a holland és a belga nagykövetség is megjelenik.

Ami a brüsszeli forrásokat illeti, tárgyévben folyósított összegek alatt különböző sorokon 77 832 555 forintot tüntetett fel az AI, továbbá van még 215 656,14 eurós tétel, ami 370 forintos árfolyamon számolva 79 792 771 forint.

Egy másik nemzetközi szervezet, a Transparency International (TI) hazai nyúlványa ehhez képes „összezsugorodott”

– közölte a Tűzfalcsoport.

A 2021-es 66 778 000 forintos eszközállománya tavaly csak 37 760 000 forintot tett ki. Csökkent a támogatásaik és az adományaik mértéke, de összes bevételük így is 122 556 000 forint volt, ami döntően „(a)z Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől” származott (több mint 88 millió forint). Az adó egy százalékokból pedig tavaly és előtte is 4,3 millió forint folyt be a TI számlájára.

A Tűzfalcsoport összegzése alapján a szervezet közszektort érintő programjait legnagyobb mértékben Soros György Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) hálózata támogatta; a közhasznúsági jelentés szerint „uniós pénzek monitorozására” 17 903 000 forintot kaptak az OSF-től.

A TI-t továbbra is tanácsadóként foglalkoztatja a VI. kerületi önkormányzat, de ami ennél is érdekesebb: a Karácsony Gergely és a szivárványkoalíció „balszéle” által erőltetett részvételi költségvetést, mint koncepciót a Transparency is népszerűsíti, méghozzá az Amerikai Egyesült Államok nagykövetségének pénzén.

A blogban arra is felhívják a figyelmet, Pressmanék 5,2 millió forintot utaltak át erre a célra. A finanszírozók közül érdemes még kiemelni az Európai Bizottságot, amit valamennyi, a kormány politikáját bíráló szervezet mögött megtalálunk. Valamint a holland nagykövetséget, amely a Magyarországgal szemben megfogalmazott kritikák során gyakran idézett korrupció érzékelési index elkészítéséhez járult hozzá anyagilag.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)