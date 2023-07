A béke és az összefogás Tusványos idei üzenete

Idén immár 32. alkalommal rendezik meg a Bálványosi Nyári Szabadegyetemet és Diáktábort (Tusványos), ahol harminc programhelyszínen, ötven partner közreműködésével mintegy ötszáz program vár a látogatókra

– jelentette be a rendezvény szerdai sajtótájékoztatóján Németh Zsolt. Az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke közölte: a július 18–23-a közötti rendezvényen összesen ezer 80 ezer látogatóra és ezer előadóra számítanak. Emellett egy tucat államtitkár és legalább nyolc miniszter jelezte a részvételét, így bíznak abban, hogy kormányülést is sikerül majd tartani. A szabadegyetem idei mottója a „Béke ideje”, mivel Európát és a világot jelenleg háború, a háborúskodás és a békétlenség jellemzi.

Magyarország azonban békediplomáciát folytat, az álláspontunk pedig az, hogy a háborúnak nincs katonai megoldása, mielőbb diplomáciai megoldásra van szükség. Elítéljük az orosz agressziót, és egyértelműen azon vagyunk, hogy erősítsük az Ukrajna iránti szolidaritást

– hangsúlyozta a szabadegyetem alapítója is. Mint fogalmazott, a háborús helyzet különös kihívást jelent a kisebbségvédelem szempontjából is, hiszen Vlagyimir Putyin orosz elnök a kisebbségvédelmi ürüggyel támadta meg Ukrajnát. A kisebbségi jogok vonatkozásában ugyanakkor nemcsak Ukrajnában, hanem más országokban is nagy fokú leépülés tapasztalható, ezért az egyes nemzetrészeken is nagy jelentősége van az összefogásnak. Mivel a rendezvény kiemelt figyelmet fordít a nemzeti kisebbségekre, így lesz nemzeti kerekasztal is, ahol a Kárpát-medencei magyar közösségek vezetői ülnek össze, majd Orbán Viktor miniszterelnökkel is találkozni fognak – tájékoztatott Németh Zsolt.

Az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke ugyanakkor belpolitikai szinten is összefogást is sürgetett, mondván, pártközi értelemben is békességre van szükség. Éppen ezért pártközi kerekasztal mint minden évben, idén is lesz Tusványoson, ahol a Fidesz–KDNP képviseletében Kocsis Máté, az MSZP-től Molnár Zsolt, az LMP-től Kanász Nagy Máté, a Jobbiktól pedig Brenner Koloman vesz részt.

Németh Zsolt szerint az ukrajnai háború mellett egy kulturális háború is zajlik, amely kikezdi azokat a hagyományos társadalmi értékeket, amelyre az európai civilizáció épül. – Egy globális jelenséggel van dolgunk, nincs olyan sarka a világnak, ahol az újbaloldali, akár LMBTQ, vagy egyéb vonatkozású kulturális háborúskodás ne tette volna be a lábát. Éppen ezért azon dolgozunk, hogy értékőrző szövetséget alakítsunk ki. Bízunk benne, hogy ennek a gyümölcse az 2024-es európai parlamenti választásokon már látható lesz – fogalmazott a politikus, majd a szabadegyetem programjait ismertette.

Mint mondta,

a fesztivál szabadidős, kulturális programjainál a maximális nyitottságra, sokszínűségre helyezik a hangsúlyt. A nagyszínpadon többek között fellép a Magna Cum Laude, a Pál Utcai Fiúk, Péterfy Bori és az Ismerős Arcok. Az idei fesztivál során lesz Cseh Tamás-emlékkoncert, a Kríza János csűrben pedig Erdély és a Kárpát-medence legjobb népzenei bandái lépnek fel.

A Petőfi 200 évhez kapcsolódva kulturális programok várják az érdeklődőket, a béke megteremtése jegyében pedig ökumenikus istentiszteletet fognak tartani.

Németh Zsoltot követően az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) alelnöke kiemelte: Tusványos több mint egy szabadegyetem és több mint egy fesztivál. – A mai világban, amikor a politika monológokból áll, lassan a Bálványosi Nyári Szabadegyetem az egyetlen olyan hely, ahol érdemi párbeszéd valósulhat meg – mutatott rá Toró Tibor. Programjaikat ismertetve az EMSZ alelnöke elmondta: napirenden lesz a romakérdés, az önkormányzatok erősödése, a friss népszámlálási adatok, valamint a közelgő választások. Kárpátalja helyzete pedig minden panel- és kerekasztal-beszélgetésükben érintve lesz.

Borítókép: Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Szövetség alelnöke, Németh Zsolt, a szabadegyetem alapítója és Tárnok Mária, magyarországi főszervező (Fotó: Bach Máté)