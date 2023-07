Busszal ütközött egy autó Tihanynál, meghalt a sofőr

Halálos közúti közlekedési baleset történt vasárnap délelőtt tíz óra előtt néhány perccel a 71-es számú főút 44. kilométerszelvényében Tihany külterületén. A rendelkezésre álló adatok szerint egy személygépkocsi Tihany felől a 71-es főútra balra, Aszófő irányába kanyarodott, miközben összeütközött az Aszófő irányából Balatonfüred irányába menetrend szerint közlekedő autóbusszal.

A baleset következtében a személygépkocsi huszonöt éves vezetője olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

A jármű utasa, egy huszonhét éves nő szintén megsérült, és a mentők a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházba szállították. Az autóbuszon nem sérült meg senki.

A rendőrök a baleseti helyszínelés és a műszaki mentés idejére az utat teljes szélességében lezárták, a forgalmat a 7303-as út irányába terelik – közölte az ORFK kommunikációs szolgálata.

Az Útinform tájékoztatása szerint a baleset a 71-es főút 45-ös kilométerénél történt, kerülőútnak a párhuzamos Balatonfüred–Aszófő alsóbbrendű utat javasolják.

A katasztrófavédelem arról számolt be, hogy a mentésben a veszprémi hivatásos és a balatonfüredi önkormányzati tűzoltók is részt vesznek, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett.