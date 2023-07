Ismét az autósokat bosszantják Budapesten

Úgy tűnik, tovább nehezítik az autó­sok életét Budapesten. Az I bike Budapest biciklis oldal Facebook-posztjában azt írja:

„az M3-as metrópótlás végével a buszsáv helyén védett kerékpársávot alakítanak ki a Váci és Üllői úton. Elsőként a Váci úton lesznek bringasávok, majd júliustól az Üllőin is”

. Szerettük volna megtudni a főváros sajtóosztályától, hogy igaz-e ez az információ, egyeztettek-e erről a különböző szervezetekkel. Valamint ennek értelmében mire lehet számítani a Váci és az Üllői úton, ha lesz buszsáv is, akkor csak egy-egy forgalmi sáv marad-e a többi járműnek? A kérdéseinkre egyelőre nem érkezett válasz, de információnk szerint a szándék egyértelmű.

Pár hete írtunk arról, hogy dedikált kerékpársávot kapnak a biciklisek a Nagykörúton. Akkor Kovács Kázmér ügyvéd, a Magyar Autóklub jogi bizottságának elnöke lapunk megkeresésére úgy fogalmazott: márciusban tizennégy pontban szedték össze a fővárosi környezettudatos struktúraváltás kérdéseivel kapcsolatos álláspontjukat. Szerintük a fővárosi önkormányzat a kerékpáros közlekedés és az élhetőbb városi környezet érdekében a közúti közlekedés körülményeit rontó intézkedéseket hozott. Felsorolják, hogy ilyen többek között a Lánchíd lezárása, az M3 metrópótló buszsávok kerékpársávvá alakítása, a Pesti alsó rakpart kétütemű lezárása, a Kós Károly sétány lezárása, a Nyugati téri és más felüljárók elbontása és a két közúti sávos Rákóczi út.

Eközben bejelentették, hogy a DK-s vezetésű XI. kerület a parkolási díjakkal sarcolja meg az autósokat.

Kelenföldön újabb parkolók válnak fizetőssé.

A részletek szerint mától a kelenföldi P+R parkolók őrzött, fizetős várakozóhelyként működnek a továbbiakban, öt év díjmentesség után. A díjfizetés bevezetésével ezen parkolók teljes egészében P+R funkciót tudnak majd betölteni, megszűnhet a hosszú távú, nem P+R jellegű parkolás jelensége, és könnyebb lesz parkolóhelyhez jutni – erről tájékoztatott az üzemeltető Budapest Közút. Úgy tudni, reggel 6 és este 10 óra között alkalmanként 350 forintért lehet igénybe venni a P+R parkolókat, éjszaka – azaz 22 órától reggel 6 óráig – óránként 105 forint ellenében lehet parkolni. A kelenföldi P+R parkolók 0-tól 24 óráig üzemelnek az év minden napján, tehát hétvégén és ünnepnapokon is díjfizetés ellenében lesznek használhatók nappal és éjszaka egyaránt.

Budapest Közút közölte azt is, hogy az éjszakai díjfizetést a többi fővárosi tulajdonú, az általuk üzemeltetett, jelenleg is fizetős P+R parkolóban is bevezetik július elsejétől, köztük Kőbánya-Kispestnél, Hűvösvölgyben, az Örs vezér terén, a Pillangó utcában és Újpest-Városkapunál is.

Behajthatják a főváros tartozását Benyújtottak a fideszes képviselők egy módosító javaslatot az Ország­gyűlés szakbizottságában, ami érinti Budapest tartozását is. A részletek szerint: „Ha a helyi önkormányzatnak a kincstárral szemben a nettó finanszírozásból adódóan tartozása áll fenn, a tartozásnak megfelelő összeget a kincstár beszámítja a 14. § (3) bekezdésébe tartozó fejezetből a helyi önkormányzatnak kifizetendő támogatásokból a központi költségvetés »Önkormányzatok rendkívüli támogatása«, a »Vis maior támogatás« jogcím, valamint a kormány rendeletében meghatározott jogcímek kivételével.” Gy. Németh Erzsébet (DK) szerint ez alapján „elvehetik akár a BKV állami támogatását is”, ha a főváros nem fizeti be a szolidaritási adót. A főpolgármester áprilisban jelentette be, hogy pert indítanak a közigazgatási bíróságon a Pénzügyminisztérium ellen a szolidaritási hozzájárulás ­miatt, mert szerintük az 25 milliárd forinttal több, mint amire a törvény lehetőséget ad.

Borítókép: Budapest, Nagykörút, kerékpársáv (Fotó: Mirkó István)