Bár már a baloldali pártok, illetve média is valódi válaszokat vár tőle, Karácsony Gergely tovább sunnyog és terel arról, hogy honnan, kiktől származik az a több mint félmilliárdos támogatás, amit a miniszterelnök-jelöltségét támogató 99 Mozgalom kapott – ráadásul javarészt valutában, mikroadományos dobozkákban összegyűjtve.

Karácsony Gergely Fotó: Mirkó István

A főpolgármester ezt állította a napokban Rónai Egon Konkrétan című podcastjében is, sőt emelte a tétet, amikor azt hangoztatta, hogy „ha egyszer valaki Orbán Viktort le akarja győzni, és érdemi esélye lesz, ennél sokkal több pénzre lesz szüksége”.

– Ez nagy pénznek tűnik, de a töredéke annak, amit fel fognak használni velem mint főpolgármester-jelölttel szemben – fogalmazott Karácsony, aki ezután arra panaszkodott:

nem tudja, miből lesz a kampánya finanszírozva, mert a 99 Mozgalom ügye ezt az ajtót is bezárja.

A jelek szerint Budapest vezetője kissé előreszaladt, hiszen a jövőre esedékes önkormányzati választási kampánya előtt még meg kellene szereznie a baloldali pártok támogatását is, mint az történt 2019-ben, ám ennek egyelőre semmi jele nincs. Eddig annyi biztos, hogy Karácsony nem számíthat a Magyar Kétfarkú Kutya Párt támogatására. Bár a párt nem jutott be az Országgyűlésbe, hiba lenne lebecsülni, hiszen az utóbbi időszakban készült felmérések alapján rendre veri az MSZP-t, az LMP-t és gyakran a Jobbikot is.

Ami pedig az LMP-t illeti: Ungár Péter alig egy hónapja lényegében arról beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában, hogy beállnak a főpolgármester mögé. – Szerintem Karácsony Gergely, mint egy üledékes kőzet, marad a jelöltünk mindannyiunknak – fogalmazott a párt társelnöke, aki azonban a napokban, ugyancsak az InfoRádióban már azt közölte: a 99 Mozgalom körüli botrány miatt jelenleg függőben van Karácsony támogatása.

Mint Ungár Péter fogalmazott: a főpolgármester és tanácsadói köre elsősorban az ellenzéki szavazóknak tartoznak elszámolással a 99 Mozgalomhoz euróban és fontban érkezett félmilliárd forintnyi kampánytámogatásról, mert „ezt a varázsdoboz-történetet élő, lélegző ellenzéki választó nem hiszi el”.

Megkeresésünkre ugyanakkor a Jobbik, az MSZP és a Momentum is azt közölte: egyelőre nem döntöttek még arról, hogy támogatják-e Karácsony főpolgármester-jelöltségét.

Persze a végső szót, mint minden más kérdésben, Gyurcsány Ferenc mondja majd ki, aki valósággal lubickol a főpolgármester csuklóztatásában.

A DK elnöke már tavaly szeptemberben a Partizán című műsorban közölte, nem alapértelmezett, hogy támogatják Karácsonyt. A 99 Mozgalom körüli botrány kirobbanása után pedig Gyurcsány még sejtelmesebben úgy fogalmazott, „lehet olyan megfontolás”, hogy majd azt javasolja a DK-nak, hogy támogassa Karácsony Gergely indulását.