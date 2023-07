„Karácsony Gergely jobban függ Gyurcsánytól, mint valaha"

Forrásaink azt is hangoztatták: Gyurcsány Ferenc homályos utalását, miszerint a DK akár be is állhat Karácsony Gergely mögé, enyhén szólva is fenntartásokkal kell kezelni. – Feri már 2019-ben is eljátszotta ugyanezt. Kezdetben még a támogatásáról biztosította Gergőt, aztán rájött, hogy talán mégsem ő a legjobb jelölt, így ráindították Kálmán Olgát – fogalmazott egyikük.