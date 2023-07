Karácsonynak a saját felelősségét is meg kell vizsgálnia a gyorshajtás ügyében

Karácsony Gergely valamilyen megmagyarázhatatlan oknál fogva a gyorshajtás ügyében is a kormányt próbálja okolni – hívta fel a figyelmet Gulyás Gergely, miután a főpolgármester az Árpád hídon történt tragédiából próbált politikai tőkét kovácsolni. Karácsony Gergely azt állította, hogy a hídon hasonló balesetek elkerülhetők lennének sebességmérő kamerákkal, amelyek hiányáért szerinte az állam, a kormány felelős. Információink szerint − miként már beszámoltunk róla − azonban Budapest első embere hónapok óta nem válaszol a BRFK-nak arra a levelére, amelyben a rendőrség négy traffibox kihelyezéséhez kért segítséget, a beosztottai nem teljesítették a rendőrség kéréseit.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón megerősítette, hogy a Magyar Nemzet információi megfelelnek a valóságnak. A történtekkel kapcsolatban a tárcavezető felidézte: 2022 őszén a BRFK azt kezdeményezte, hogy a Ferihegyi gyorsforgalmi útra két darab traffipaxot helyezzenek ki, valamint a Weiss Manfréd útra és a 6-os számú főútra is telepítsenek sebességmérőket. Ehhez a főváros annyit vállalt, hogy megfelelő talapzatot és áramellátást biztosít, a szóbeli segítség után azonban nem történt semmi. Karácsony nem is válaszolt a rendőrség levelére, helyette a főváros egy cége jelentkezett egyeztetésre, de mind a napig nem történt semmi – részletezte Gulyás Gergely, aki szerint ha a főpolgármester azt szeretné, hogy néhány újabb traffipax legyen kihelyezve Budapesten, akkor ne csak szavakban, hanem tettekben is járuljon hozzá a feladathoz.