Másodfokon is döntött a bíróság az Árpád hídi gázoló ügyében

Egy hónapig letartóztatásban marad a tuningolt Mercedes vezetője, amivel július 1-jén a késő esti órákban halálra gázolt az Árpád hídon egy szabályosan haladó biciklist – tudta meg az Index a Fővárosi Törvényszék szóvivőjétől.

A védelem és az ügyészség is fellebbezett az elsőfokú vasárnapi döntés ellen, ám a bíróság másodfokon is a letartóztatás mellett döntött.

A törvényszék korábbi közleménye alapján a megalapozott gyanú szerinti bűncselekmény körülményeiből és a terhelt szabálysértési előéletéből arra lehet következtetni, hogy a férfi öntörvényű, magát a kötelező normák fölé helyezi, ezért azt nem lehet alappal feltételezni, hogy a bűnügyi felügyelet magatartási szabályait be is tudná tartani. Az Indexnek nyilatkozó szakértő szerint az esetek csupán egy százalékában látja ezt indokoltnak a bíróság. A Mercedes sofőrjének egyébként egy autókereskedése és egy másik nagy teljesítményű autója is van, ezért a törvényszék szerint tartani lehet attól, hogy ismét volán mögé ül.

Borítókép: Az ütközésben összeroncsolódott személygépkocsik az Árpád hídon 2023. július 1-jén. (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)