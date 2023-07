Olyan idő lesz, hogy ezt már Müller Cecília sem hagyhatta szó nélkül

Harmadfokú hőségriasztást akkor rendelnek el, ha a napi középhőmérséklet legalább három egymást követő napon eléri vagy meghaladja a 27 fokot – írták. A két szervezet arra hívja fel a figyelmet, hogy a nagy melegben fokozottan ügyelni kell a folyadékbevitelre, ezen kívül 11 és 15 óra között lehetőség szerint érdemes árnyékban tartózkodni.

Ajánlásuk szerint a szabadtéren dolgozók, illetve a szabadtéri rendezvényeken szórakozók bő, szellőző ruházattal és naptejjel védjék bőrüket a leégés ellen. A szabadban végzett intenzív fizikai tevékenység, például munkavégzés vagy hosszan tartó sportolás hőgutát okozhat, a magas testhőmérséklet – 40,5 Celsius-fok fölött – károsíthatja a sejteket és a hőszabályozó központot.

Megfelelő kezelés hiányában akár életveszélyes állapot is kialakulhat.

Ezt a jelenséget tipikusan fiatal felnőtteken lehet észlelni, akik a rossz közérzet ellenére tovább edzenek.

A kánikulában futni, kerékpározni csak a reggeli vagy az esti órákban ajánlott. Aki mégis biciklitúra mellett dönt a hétvégén, viseljen kalapot, sapkát, álljon meg a közterületi kutaknál, hűtse csuklóját, tarkóját, vizezze be a pólóját – írták.

Az autóval közlekedőket is fokozott óvatosságra intik, rájuk is kedvezőtlen hatással lehet a nagy meleg. Akik a szabadságukat vízparton töltik, a déli órákban kerüljék a napozást, hűtsék le magukat, mielőtt a vízbe mennének, és semmiképpen ne ugorjanak a vízbe felhevült testtel. Ismételten felhívják a figyelmet arra is, hogy a nagy melegben akár 70 fok is lehet egy napon parkoló autóban, ezért gyermekeket, kisállatokat ne hagyjon senki a kocsiban. Ha valaki autóban hagyott gyermeket, házikedvencet lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot!

Mint írták, a hőségben egyre több és egyre nagyobb tüzek keletkeznek a szabadban. A tűzoltók már több mint négyezer szabadtéri tüzet oltottak el idén, amelyekben tíz ember megsérült, a leégett terület nagysága pedig 3100 futballpályának felel meg.

Kiemelték: nyolc vármegyében tűzgyújtási tilalom van, ami azt jelenti, hogy erdőkben és azok kétszáz méteres körzetében tilos tüzet gyújtani. A tűzgyújtási tilalommal érintett területet térképen jelöli a katasztrófavédelem weboldala. A saját kertjében továbbra is mindenki bográcsozhat, grillezhet, de fontos, hogy a tüzet egyetlen pillanatra se hagyják őrizetlenül.

