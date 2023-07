Pénzmosó gépet vitt Karácsony Gergelynek a Fidelitas

– A napokban felrobbantotta a sajtót Karácsony Gergely mikroadomány-botránya. Ma már mindenki tudja, hogy a főpolgármester szavahihetetlen, hiszen a napnál is világosabb, hogy az 500 millió forintnál is több kampánypénzt nem a szél fújta be a mozgalomba, és nem is mi, hanem Karácsony Gergely régi jó barátja, Perjés Gábor fizette be a 99 Mozgalom számlájára, összesen tizenkilenc alkalommal – idézte fel Dukrét Levente szóvivő, amikor a Fidelitas egy „pénzmosó gépet” vitt a budapesti Városházához.

A Fidesz ifjúsági szervezete egy nappal korábban, pénteken is végrehajtott egy látványos akciót Törökbálinton, a Karácsony Gergely által életre hívott 99 Mozgalom bázisánál. A főpolgármester és Gyurcsány Ferenc arcmásával ellátott bankókat szórtak szét a mozgalom székhelyének udvarára, emelődaru és porszívó segítségével. Ezzel akarták demonstrálni,

hogyan történhetett, hogy befújta a szél a »mikroadományokat« az ablakon.

A Magyar Nemzet is beszámolt róla, hogy a 99 Mozgalom számlájára több mint félmilliárd forintot fizetett be a szervezet pénzügyeit kezelő Perjés Gábor, ám az összeg eredetéről nem nyilatkozott. Az ügyben Karácsony Gergely sem adott tájékoztatást.

Újabb fordulat a sztoriban, hogy Karácsony Gergely hiába tagad, ahogy a haverok ezt rendezték, az könnyen meglehet, hogy simán pénzmosás történt. A titkosítás alól feloldott jelentés számos kérdést felvet, de a dollárbaloldal szokás szerint sunnyog vagy látványosan menekül a nyilvánosság elől. Ki veszi még be a mikroadomány mesét, tudván, hogy a készpénzes befizetések tizenhárom alkalommal haladták meg a tízmillió forintot? Vajon Karácsony Gergely kit néz hülyének egy ilyen átlátszó mesével? Csak mert ezt épeszű ember már nem hiszi el!

– mutatott rá a Fidelitas szombati akciójáról készült videóban Dukrét Levente. A szóvivő azzal magyarázta, hogy „pénzmosó gépet” vittek Karácsony Gergelynek, „hogy ha neki vagy a haveroknak legközelebb mosási kényszere támadna, ne ilyen bénán, hanem céleszközzel tudják mosni a lóvét”.