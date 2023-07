Plakátokat rongált Márki-Zay Péter felesége + Fotó

Márki-Zay Péter felesége a Civil Összefogás Fórum–Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) valamennyi hódmezővásárhelyi óriásplakátját megrongálta, leragasztotta csütörtökön a csapatával − írta meg a Promenad.hu. A portál egy olvasói fotóval bizonyította állítását.

A CÖF–CÖKA valamennyi óriásplakátját megrongálta Márki-Zay Péter felesége. Forrás: Promenad

Mint korábban beszámoltunk róla, a CÖF–CÖKA júniusban jelentette be, hogy a magánszféra támogatásával országos plakátkampányt indít, amivel bemutatják a háborúpárti politikusokat. Feltételezhetően a plakátkampány azért nem tetszett a bukott miniszterelnök-jelölt feleségének, mert maga Márki-Zay Péter is szerepel rajtuk. A 2022-es parlamenti választások hajrájában Hódmezővásárhely polgármestere ugyanis többször kijelentette, hogy katonai támogatást is küldene Ukrajnának, ha ez lenne az elvárás tőlünk.

