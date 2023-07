Reneszánszát éli a bolsevizmus

Több mint egy évtizedes önkormányzati munka után milyen érzésekkel ül be az Országgyűlésbe?

– Óriási megtiszteltetés a nemzet házában, az Országgyűlésben dolgozni. Nem áll távol tőlem az országos ügyeket érintő feladat, már öt éve űrkutatásért felelős biztosként felelek egy egész országot lefedő szakterületért. Majd három cikluson keresztül önkormányzati képviselő voltam Józsefvárosban, amit meg tudok tenni a kerületért, azt ugyanúgy meg fogom tenni továbbra is. A parlamenti munkám során azokra a tapasztalatokra építek, amit a józsefvárosi testületben megtanultam. Most ezt a tudást próbálom egy másik színtéren kamatoztatni, és ebben a munkában a józsefvárosi emberek érdekeit szintén szem előtt kell tartani. Ilyen például a Jámbor András-féle Szikra Mozgalom körül kialakult botrány. Abban bízom, hogy ezeket az ügyeket minél előbb kivizsgálják, mert a vétkeseket felelősségre kell vonni.

Jámbor András mozgalmának tagjai, D. Krisztina és élettársa erőszakos Antifa-akcióba és pedofilbotrányba keveredett, osztrák sajtóinformációk szerint háromszáz felvételt D. Krisztina lakásán forgathattak.

– A tények ismeretében kijelenthető: a magyar demokrácia történetében példátlanul undorító esettel állunk szemben. Az aktivistanő élettársánál hetvenezer, kisgyerekek kárára elkövetett szexuális bántalmazást és sanyargatást tartalmazó felvételt találtak, majd ez az alak az eset nyilvánosságra kerülése után megölte magát. Kiemelendő, hogy a hírek alapján a súlyos pedofilbűnöket elkövető férfi biztosított az élettársának – Jámbor mozgalma tagjának – alibit egy másik, szintén példátlan ügyben. Itt azzal vádolták Jámbor aktivistáját, hogy tagja volt annak a csoportnak, amely ártatlan járókelőket viperával és dorongokkal vert agyba-főbe. Vélhetően ez az erőszakos társaság a szélsőséges kommunista-anarchista Hammerbande csoporthoz tartozhat. Önmagában felháborító, hogy Jámbor András D. Krisztinát bevitte a Parlamentbe és beültette a karzatra, és úgy akarta láttatni, mintha ő lenne az áldozat, nem azok a járókelők, akiket bántalmaztak. A kérdés az, hogy miután kiderült, hogy ennek az aktivistanőnek az élettársa valószínűleg egy pedofil bűnöző, és a lakásán akár súlyos, gyermekek kínzásával kapcsolatos bűncselekmények is történhettek, miért nem indít vizsgálatot a Párbeszéd-frakció Jámbor felelőssége ügyé­ben. Hiszen ennek az azóta öngyilkosságot elkövető, súlyos gyanúba keveredő személynek a vallomása miatt nem gyanúsították meg D. Krisztinát, akit Jámbor a kamerák előtt ártatlan áldozatként mutogatott. Az egész ügy penetráns, ezt nem lehet félvállról venni.

Minden jel arra mutat, hogy a Szikra Mozgalom kapcsolatban áll nemzetközi Antifa-szervezetekkel és hozzájuk hasonló eszméket vall. Elfogadható ez egy országgyűlési képviselőtől?

– Egy politikusnak mindenképpen van abban felelőssége, hogy miféle eszméket terjeszt felületein, újságjaiban és mozgalmaiban, vagy abban, hogy miféle embereket ültet a parlament karzatára és milyen alakokkal áll kapcsolatban. A Szikra Mozgalom gusztustalan bolsevik eszmerendszert terjeszt. Önmagában az is szégyen, hogy a véres XX. század után bárki bolsevik vagy akár náci eszméket valljon, terjesszen. Ne hunyjunk szemet afelett sem, hogy Szabó Tímea, akinek a frakciójában üldögél Jámbor András, és aki méltatlan és megengedhetetlen színvonalon gyaláz mindenkit, aki nem úgy gondolkodik, mint ők, bizony szemet huny a frakciótársa, Jámbor András körül kibontakozó hatalmas botrány felett. Szabó Tímea ahelyett, hogy rendet tenne saját, aprócska, mindössze ötfős frakció­jában, az ÁVH-t megszégyenítő retorikával próbál támadni egy ferences szerzetest, aki árva gyerekek ezreit mentette meg, biztosított nekik nevelést és oktatást, ezáltal biztos egzisztenciát és szép életet.

Le kellene mondania Jámbor Andrásnak?

– Igen, mert a politikai felelősség az övé! Egy olyan embert védelmezett és emelt piedesztálra, aki minden valószínűség szerint akár tudhatott is saját élettársa penetráns, mocskos pedofilügyeiről, és akit csak ennek a szörnyetegnek a tanúvallomása miatt nem tartóztattak le emberek súlyos bántalmazásáért. Már az is súlyos kérdéseket vet fel, ha véletlenül odakerült volna egy adathordozó a nő lakására, és van valami gyanús felvétel egy laptopon. De ennél is szörnyűbb ügyről van szó, hiszen hetvenezer olyan felvételről beszélünk, ahol két-három éves gyerekek terhére elkövetett pedofil, szexuá­lis tartalmú bűncselekmények valósulnak meg. Abúzusról, sanyargatásról, bántalmazásról találtak felvételeket Jámbor aktivistájának lakásán tárolt számítógépen, ami az aktivistanő élettársáé volt. A nő pedig Jámbor András közeli munkatársa. Jámbor András felelőtlenül járt el, amikor ilyen alakokkal fotózkodott, amikor ilyen alakokat védett. Úgy látszik, hogy az erőszakos bűncselekmények és a magyarországi baloldal szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Azért lépjünk már egy szinttel feljebb: ő választott politikus. Jámbor András emberek ezreinek a bizalmát és szavazatát kérte. Megválasztották, majd kiderül, hogy ilyen zavaros és bűncselekményekkel összefüggésbe hozható kapcsolati hálója van. Erre azt mondja, nincs itt semmi látnivaló?

Mit takar a kultúraváltás kifejezés, amely a baloldalon dívik?

– Ők annyira egy hullámhosszon vannak, hogy most Horn Gyula eszméjét és Kádár János mozgalmát próbálják rehabilitálni. Nem olyan rég a kommunista Koltói Annáról neveztek el közterületet. Próbálják rehabilitálni és visszahozni a XX. század véres bolsevik mozgalmát. Ki merem jelenteni, hogy ők maguk is bolsevikok, ezt a bűnös rendszert próbálják feléleszteni, mindenféle módszerrel. Ezért is erőltetik, hogy Horn Gyuláról legyen közterület elnevezve, holott Horn karhatalmista pufajkás volt 1956-ban, majd pedig a diktatúra külügyminisztere. Látható, hogy egy progresszív, baloldali kör azon dolgozik, hogy rehabilitálják a magyar nemzetet megnyomorító bolsevizmust, a Tanácsköztársaságot, a Rákosi-rendszert és a Kádár-rendszert. Nem csodálkozunk, mert Brüsszelben a hazai baloldaliak eszmetársai Marx-, Engels- és Lenin-szobrot avatnak. Amit most látunk, egészen undorító újjáéledése a kommunista eszmének és módszereknek. Az az érdekes, hogy a nemzeti szocializmust nagyon helyesen elítélik nyugaton, de az ikertestvérét, a nácikkal közös gyökerű bolsevizmust nemhogy elítélnék, hanem mentegetik, sőt népszerűsítik. Látjuk, az unió politikusainál a terrorizmus csak szélsőjobboldali lehet, szélsőbaloldali extremizmusról nem beszélnek, pedig ez utóbbi sokkal meghatározóbb a nyugati társadalmakban. Azt mondják rá, hogy az elkövetők még fiatalok, majd megválasztják őket szociáldemokrata, zöld- vagy liberális politikusnak. Ahogy mondani szoktuk, érdekes, hogy a jobboldalnak csak széle van, a baloldalnak meg csak közepe, az Európai Unió a bal szemére vak és bal fülére süket. Végtelenül visszatetsző ez a kettős mérce.

Úgy gondolja, hogy a baloldalt egyértelműen külföldről irányítják?

– A hazai baloldal a külföldiek ügynöke, és mint olyan, természetesen nem ingyen dolgozik. Ahogy látjuk, komoly pénzeket kapott a baloldal azért, hogy elvégezze megbízói feladatait. Ennek az eseménysorozatnak kivizsgálása most zajlik. A baloldali hálózatok mindig is internacionalista módon szervezték önmagukat. A nyugati országok társadalmai sose tapasztalták meg azt a kommunizmust, mint ami a Szovjetunió érdekkörében élőkre rászabadult. A történelmünk miatt a magyaroknak elég erős az immunrendszerük. Mi tudjuk, mit jelent az, ha valaki nem mondhatja el a véleményét, ha nincs sajtószabadság. Ma Európán belül Magyarországon van talán a legszabadabb sajtó, ahol mindenki elmondhatja, leírhatja a véleményét. Nyugaton ez sajnos nem így van. Ugyanis az mindig is kulcseszköze volt a bolsevizmusnak, hogy a narratívát legyártsa és terjessze. Ez köznapi nevén a propaganda maga. Egykori nevén agitprop, agitáció és propaganda, ma érzékenyítésnek szereti hívni a baloldal, és ez nem tűr meg alternatív látásmódot. Az orrunk előtt növesztettek ki egy internacionalista vörös polipot, amely átszövi a világ pénzügyi és hatalmi központjait. Ennek eszközei az álcivil szervezetek. A teljesen a háttérből szervezkedő NGO-k nem indulnak választásokon, miközben politikai hatalomra törnek, politikai céljaik vannak. De számon kérni és ellenőrizni már nem engedik magukat, aki mégis megpróbálná, arra össztüzet zúdít a gyanúsan egyhangú nyugati sajtó.

Brüsszel mégis kiemelten támogatja az NGO-kat. Miért kapnak ekkora teret?

– Maga a brüsszeli központi hatalom az elmúlt években egyre több hatáskört von magához. Sokszor úgy fest, maga az Európai Unió a legnagyobb jogsértő. Miközben prédikálnak jogállamiságról, páros lábbal tapossák az unió jogrendjét. Ilyen példa most az is, hogy az Európai Parlament el akarja venni Magyarországtól a soros elnökséget, amit alapszabály szerint nem tehetnek meg. Túlterjeszkednek a hatáskörükön, olyan ügyekbe szólnak bele, amihez nincs közük, megpróbálják megkerülni azokat a döntéseket, amelyek teljes egyetértést követelnek, csorbítva ezáltal a tagállamok jogait. El akarják venni a vétójogot is, amely az EU alapszerződésének a sarokköve, mert különben a kisebb országok a nagyobb országok prédáivá válnak. Elképesztő törekvéseket látunk az unió részéről.

Magyarországon erős a jobboldal, ezáltal példátlan támadásoknak van kitéve a kormány. Nem gondolja, hogy elfajultak a politikai harcok az országban?

– A baloldalból nem kérnek a magyarok. Tizenhárom éve folyamatosan alulmaradnak a demokratikus választásokon, ezért a külföldi megbízóik programját gyurcsányi árnyékkormányként, a brüsszeli haverjaikkal és az NGO-k nyomásgyakorlásával próbálják lenyomni a magyarok torkán. Az árnyékkormányzás nem kampányfogás vagy bohóckodás az esti hírekben, hanem arról szól, hogy azt a programot, amit a magyar választók elutasítottak, a külföldi megbízóik érdekében mégis megpróbálják kierőszakolni. Bele akarják kényszeríteni Magyarországot a migránsok ész nélküli befogadásába, a véres háborúba és a nemzeti érdekek, az Isten, haza, család céljainak megtagadásába. A tudománytalan genderlobbi sem véletlenül szabadult rá a világra. Azt látjuk, hogy számos multinacionális cég is közvetíti az agymosó propagandát, munkavállalókat rúgnak ki, ha nem hajlandók az LMBTQ-meneteken felvonulni vagy felemelik a hangjukat, hogy azzal nem értenek egyet. Ilyenkor nekünk, magyaroknak kigyullad a figyelmeztető jelzőlámpánk. Hiszen ilyet már láttunk, amikor a május 1-jei és április 4-i felvonulásokon kellett kötelezően menetelni, és ezt a munkahelyekről szervezték. Nincs új a nap alatt. Ezt a magyarok nem fogják hagyni, ahogy nem hagyták 1956-ban sem.