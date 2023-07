Bolsevik csipegető

Ha valamit szeret magában Jámbor András, az – a szerénységén túl – minden bizonnyal az ütemérzéke. Egész egyszerűen zseniális az az időzítés, ahogyan a Párbeszéd országgyűlési képviselője a minap meghirdette az általa alapított Szikra Mozgalom nyári táborát. Mikor hirdesse meg, ha nem most?

Folyhat itt bármilyen nyomozás, szügyig érhetnek a pedofilfotók Jámbor munkatársnőjének lakásán, lengedezhetnek Szikra-aktivisták a Biatorbágy környéki fákon – nyári táborra szükség van.

Jámboréknak le kell ereszteniük a gőzt.

Ami persze valahol érthető. Most, hogy a magyar és a német rendőrség szép komótosan göngyölíti föl az Antifa nevezetű nemzetközi bolsevik terrorhálózat ügyeit, egyre-másra viszik kaptárba a kalapáccsal járókelőket félholtra verő véglényeket – az Antifával közismerten puszi-pacsi viszonyban lévő, őket Magyarországra hívó Szikra Mozgalom berkeiben állandósulhatott a csengőfrász. Vajon mikor jönnek értük? Köpött-e valamelyik letartóztatott antifás haverjuk? Mennyi idejük van még hátra? Tán maga Jámbor András is (mentelmi jog ide vagy oda) olykor félve pislant a bejárati ajtó felé, össze-összerezzen minden gyanús neszre. És mi van, ha nem a rendőrség jön, hanem az orvul levadászott járókelők és az ő barátaik elégtételt venni?

A szilánkosra tördelt csontú emberek viszonylag nehezen felejtenek.

Mit tegyenek hát? Várjanak a sorsukra? Már így is idegállapotban vannak. Ilyenkor a legjobb, ha az ember (már amelyikük az) elmegy táborozni.

„Neked is hiányzik egy balos közösség, ahol lehet beszélgetni, együtt lenni, vitatkozni, koncertet hallgatni, kiállítást vagy filmet nézni? Akkor: Szikra Tábor, augusztus 18–20., Bodajk! Várunk, jó lesz! Én Donáth Annával és Ungár Péterrel arról fogok beszélgetni, merre mehet tovább a magyar politika, milyen valódi alternatívát tudunk felkínálni a választóknak. De ott lesz Pogátsa Zoltán „Pogi” és Orbán Krisztián is, lesznek koncertek, kiállítások, könyvbemutató, sport és DJ-k, minden, ami egy szuper nyári hétvégéhez kell!” – hirdeti lelkendezve Jámbor.

Természetesen három nap alatt nem lehet elsajátítani minden fortélyt. Tán nem is ez a cél.

Nem intenzív bolsevikképzés lesz, dehogy, nem is beavatás, csupán kóstoló.

Ennyi idő az irigy prolivá váláshoz elég, a gazemberré váláshoz kevés. Ahhoz hosszú hónapokat, éveket kell együtt töltened szikrás-antifás entellektüelekkel. S ha kellően hiányzik belőled bármifajta jóérzés, becsület, erkölcs, akkor hamarosan mehetsz bevetésre: nyolcadmagaddal, csuklyában, baseballütővel, hátulról egyre.

Hogy ott lesz-e Bodajkon Jámbor András jobbkeze, Dobos Krisztina, nem tudni. De hát miért ne lenne ott? Hiszen maga Jámbor hordozta őt körbe nemrég a Parlamentben, s követelt bocsánatkérést a fideszesektől, amiért szegény Krisztinát előbb meggyanúsította, majd élettársa alibije nyomán futni hagyta a rendőrség a februári embervadászatok kapcsán.

Jámbor kikelt magából, s már-már kezdeményezte harcostársa boldoggá avatását, mikor híre kélt: a rendőrség csekély hétezer gyermekpornográf felvételt talált Dobos hajlékában, méghozzá élettársának, az időközben magát fölkötő Egyed Andrásnak a gépén.

Nyilván, Dobos Krisztina ebben is teljesen és tökéletesen ártatlan. Honnan tudhatta volna, hogy élettársa egy pedofil szörnyeteg? Ugyan, miért kellett volna észlelnie, hogy lakásukban olykor kisdedeket erőszakolnak meg, s párja laptopján hemzsegnek a pedofilfotók? Na ugye!

Szóval Jámbor vigye csak Bodajkra Dobost, hadd tartson például gyermekjogi előadást. A szégyen feléjük úgyis ismeretlen fogalom. Ám a sors előbb-utóbb utoléri őket, s akkor András arcberendezéséről lehervad majd a vigyor.

Borítókép: A Szikra tábor plakátja (Forrás: Facebook)