„A virágzó magyar szabadság jele, hogy Krúbi ilyen koncertet adhatott a Szigeten”

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, napok óta lázban tartja a magyar internetezőket Horváth Krisztián koncertje, amelyet a Sziget Fesztivál zárónapján adott. A Krúbi néven ismert hiphopelőadó, akit szokás rapperként is meghatározni, egy jól begyakorolt performansszal vezette fel egyik dalát, amelyben egy Orbán Viktort ábrázoló figurát is felhasznált. A produkció tematizálását a Telex.hu kezdte meg, amely azt emelte ki az előadásból, hogy annak egy pontján a közönség elkezdte skandálni, hogy „Mocskos Fidesz!”

Ugye, rengetegszer halljuk, hogy Magyarországon nincs demokrácia, diktatúra van, elnyomás, jönnek a fekete autók, az LMBTQ-aktivistákat ellehetetlenítik. A virágzó magyar szabadságnak, demokráciának, ideális jogállami állapotoknak a leglátványosabb jele az, hogy Krúbi a Szigeten ilyen koncertet adhatott

– vélekedett legújabb videójában a produkcióról a Dopeman néven ismert Pityinger László.

Pityinger László (Dopeman) - Fotó: Youtube

Mint ismert, a közéleti kérdésekkel is sűrűn foglalkozó előadóművészből később politikai megmondóember lett, aki 2013-ban egy Orbán-bábu fejét rugdosta, ezzel került be a hírekbe. Dopeman 2017-ben MSZP-s képviselőjelölt is volt a VIII. kerületben, 2018 után viszont egyre gyakrabban beszélt arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és a Fidesz jól kormányozza Magyarországot.

Pityinger szerint Krúbi egy fiatal rapper, előadóművész, és az ő feladata a rendszerkritika, valamint a kormány és Orbán szidása, függetlenül attól, hogy a miniszterelnök hogyan végzi a munkáját. Dopeman Krúbi szövegeinek vulgaritását sem kritizálta, mert ez az ő művészetére is jellemző.

Dopeman szerint Krúbi koncertje azt bizonyítja, hogy 2023-ban Magyarországon erősebb a demokrácia, mint néhány évvel ezelőtt.

Arról egyébként, hogy a zenéjével nem akarja megdönteni az „Orbán-rendszert”, maga Krúbi beszélt egy két évvel ezelőtti interjúban, ahogyan arról is többször említést tett, hogy ő maga nem panaszkodhat a politikai rendszer miatt, mert nagyon jól meg tud élni Magyarországon.

Horváth Krisztián egyébként – derül ki a Mandiner korábbi cikkéből – az elmúlt években a hazai underground zenei élet egyik meghatározó alakjává nőtte ki magát, a 28 éves pomázi születésű férfi évek óta tart nagykoncerteket, és számaiban rendre kormánykritikus lózungokat pufogtat. Visszatérő show-elemként – ahogyan a legutóbbi, Sziget-koncerten is – az előadóművész éneklés közben előkap egy Orbán-figurát, amelyet nemes egyszerűséggel, nagy drámai körítés során megcsókol.