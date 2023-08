Eljött az igazság órája! Ítélkeznek a Hableány-katasztrófa miatt Csaplinszkij felett

Végkifejletéhez ért a Pesti Központi Kerületi Bíróságon a 2019. május 29-i dunai hajókatasztrófa okozása miatt Jurij Csaplinszkij ellen indult büntető per. A Magyar Nemzet értesülése szerint szeptember 25-re tűzték ki az ítélethozatalt. A bírói döntés valószínűleg nem lesz jogerős, valamelyik fél nagy eséllyel fellebbezni fog, így a jogerős ítéletre előre láthatólag éveket kell majd várni.

Jurij Csaplinszkij felel a Hableány-tragédiáért, 28 ember haláláért (Fotó: origo)

Jurij Csaplinszkij, a Viking Sigyn szállodahajó bűnügyi felügyelet alatt álló ukrán hajóskapitányát akár kilenc év szabadságvesztésre is ítélhetik, amennyiben bűnösnek találják. Persze ehhez még lesz egy-két szava, vagy inkább több órás perbeszéde a védelemnek; úgy tudjuk, Tóth M. Gábor ügyvéd rendkívül alapos, valóban több órára tervezett védőbeszéddel készül, amit szeptember 18-án fog előadni.

A per menetét végigkísérve nem vállalunk nagy kockázatot, ha azt várjuk, a védő ártatlannak fogja mondani védencét az ellene felhozott vádpontokban és felmentését kéri majd bűncselekmény hiányában.

Emlékezetes, hogy Tóth M. Gábor, Csaplinszkij védője már a per kezdetén, néhány nap tárgyalás után egy 43 pontból álló, elsősorban a jegyzőkönyvvezetést kritizáló dokumentumot nyújtott be a bíróságnak, és indítványozta Németh Leona bírónő kizárását az ügyből. Sikertelenül, ám a tárgyalás során érzékelhető volt, hogy a védő igyekszik lecsapni minden vélt, vagy valós hibára, hogy azt kamatoztathassa a per elhúzása, illetve a védence sikeres képviselete érdekében. Tóth M. egyébként a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke, jogászok véleménye szerint is profi ügyvéd.