Hatott Lázár János felszólítása: megkezdte a MÁV a Budapest–Bécs vasútvonal felújítását

Elkezdődött a 1-es számú vasútvonal felújításának előkészítése a Biatorbágy–Szárliget szakaszon – közölte ma délután a Magyar Államvasutak (MÁV). Közleményük szerint az érintett szakaszon a mai napon a vasúttársaság szakemberei helyszíni bejárást tartottak a kivitelezést végző MÁV FKG–vel a felújítás műszaki tartalmának pontosításával kapcsolatban. A MÁV hangsúlyozza, hogy a vonalszakaszon bevezetett 100 km/órás sebességkorlátozás mellett a vasúti pálya továbbra is biztonságosan járható, a felújítás befejezéséig sem kerül veszélybe az utasok és a közlekedés biztonsága, a személyszállító vonatok menetideje pár perccel növekedhet.

A korábbi közlések még arról szóltak, hogy a fővonalon közlekedő intercity vonatok szélsőséges esetben 20 perces késést is összeszedhetnek a lassítás miatt. A hírre tegnap reagált

Lázár János közlekedésért felelős miniszter is, aki azt mondta, hogy haváriahelyzet alakult ki, és ebben a helyzetben azt kérte a MÁV vezetőitől, hogy ne okoskodjanak, hanem kezdjék meg a felújítást.

A vasúttársaság korábban azt válaszolta a kérésre, hogy nincs rá pénz.

Már 2019 óta húzódik a felújítás megkezdése

A mai közleményükből egyébként az derül ki, hogy az érintett szakasz felújítására a MÁV által már 2019-ben elkészített, de forráshiány miatt több alkalommal elhalasztott infrastruktúra-fejlesztési program tervei alapján kerülhet sor. Az eredetileg jövő év elejére csúsztatott kivitelezést a MÁV leányvállalata, a MÁV FKG fogja elvégezni.

A korlátozás idejére a menetrend is módosul. A módosított menetrendek összeállításánál természetesen figyelembe veszik, hogy a belföldi távolsági és elővárosi szegmensben is az egyik legsűrűbb vasútvonal, továbbá a napi ingázás mellett jelentős a nemzetközi utasforgalom is. A vonatközlekedés változásáról minél előbb a lehető legszélesebb körű tájékoztatást fogja adni a MÁV, hogy az utazók időben felkészülhessenek.

A vasútvállalatokat a MÁV tájékoztatta a szokásos eljárástól eltérő egyeztetési szándékáról, amelynek során a vágányzárban alkalmazott technológia részletes ismertetése történik meg.

Az árufuvarozó társaságok a felújítási időszakban kerülő útirányon keresztül közlekedtethetik a tehervonatokat.

