David Pressman lassan az atlantisták körében is szalonképtelenné válik – jelentette ki lapunknak ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász azzal kapcsolatban, hogy a napokban az amerikai nagykövet elégedetlenségét fejezte ki amiatt, hogy nem a teljes magyar kormány, hanem Novák Katalin tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel Kijevben. Ifj. Lomnici Zoltán úgy vélte, az amerikai nagykövet többször bizonyította, hogy olyan csekély mértékben ismeri Magyarország helyzetét, amilyen szerényen beszéli a magyar nyelvet. Erre utalt Tucker Carlson konzervatív amerikai riporterlegenda is, amikor az egyik legutóbbi nyilatkozatában a maga részéről is elnézést kért Pressman nagykövet eddigi viselkedése miatt, egyúttal keményen bírálva azt – idézte fel.

Hozzátette:

számos jel utal arra, hogy a nagykövet nem tiszteli a magyar állam bel- és külpolitikai szuverenitását,

illetve alkotmányos berendezkedését a magas színvonalú diplomáciai munkát végző David Cornsteinnel ellentétben.

– A bírósági vezetők berendelése, a gyermekvédelmi törvény kritikája, a sajtó- és szerkesztői szabadság közelmúltbeli megsértése vagy éppen hazánk külpolitikájának nyílt bírálata egy szövetségeshez, pláne kiemelt gazdasági vagy katonai partnerhez méltatlan és szokatlan. Nem véletlen, hogy atlantista, sőt tengerentúli politikai körökből is egyre több bírálat éri Pressman munkáját – világított rá ifj. Lomnici Zoltán. – Emellett önmagában

visszatetszést kelt egy több mint 330 milliós szuperállam képviselője részéről, hogy mintegy Heródesként, helytartói arroganciával viselkedik egy kevesebb mint tízmilliós állammal és kormányzatával

– fogalmazott az alkotmányjogász. Mint mondta, a háborúpárti Biden-kabinet emberének frusztrációja az orosz–ukrán háború kapcsán érthető, hiszen az amerikai cégek a Demokrata Párt vezetése alatt 712 millió dollár adót fizettek Oroszországban tavaly, sőt ahogy arra Orbán Viktor miniszterelnök is utalt tusványosi beszédében, 1400 nyugati cégből mindössze 8,5 százalék hagyta el az orosz piacot – hívta fel a figyelmet ifj. Lomnici Zoltán.