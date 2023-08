Íme a legjobb ingyenes augusztus 20-i programok Budapesten

A Városligettől a Tabánig számos különböző helyszínen zajlanak majd a Szent István-napi ünnepségek, amelyre kortól függetlenül miden érdeklődőt várnak. A szervezők szerint az augusztus 18–20. közötti háromnapos rendezvény ezúttal is az ország legnagyobb ingyenes fesztiválja lesz.

Az elmúlt évekhez hasonlóan az állami események mellett idén is lesz Retró Fesztivál a Tabánban, ahol a 70-es, 80-as és 90-es évek nagy sztárjai lépnek fel. A Filozófusok kertjében a magyar komolyzene legismertebb és legszebb dallamai csendülnek fel, augusztus 18-án este pedig Leslie Mandoki ingyenes koncertet ad a budapesti Szent István téren. A Vigadó tér bárzongora koncertnek ad otthont, az Erzsébet téren pedig három napon át tart majd a Szabadrét fesztivál.

A Mesterségek ünnepén most is több mint ezer népművész jelenik meg, és megnyitja kapuit a Várkert Bazárban a Magyar Ízek utcája is. A rendezvénysorozat keretében lesz Divat & Design Fesztivál a Millernárison, Csárdafesztivál a Vörösmarty téren, magyar történelmi Hősök útja a Budai várban, a Városligetben pedig Szent István udvara elevenedik meg.