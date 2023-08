Kalapozik a baloldali Egységes Diákfront

A június közepén tartott, Kossuth téri pedagógustüntetés sem volt sokkal sikeresebb. A színpadon két diák Petőfi Sándor Dicsőséges nagyurak című versét szavalta el a résztvevőknek, majd egyikük kijelentette: nem élhet tovább olyan országban, amelyben börtönnel fenyegetik és meghurcolják a rendőrségen. A tavaly októberi kormányellenes tüntetésen elmondott trágár beszédéről elhíresült Pankotai Lili pedig ismét trágárkodott egyet.

Szó szerint azt mondta: „Cs…ssze meg a k…rva, korrupt kordonkormány.”

A demonstrá­ción feltűnt Budapest volt főpolgármestere, Demszky Gábor, Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő, továbbá a baloldali pártok is képviseltették magukat: a DK, az MSZP, az LMP, a Párbeszéd, a Momentum és a Jobbik aktivistái és zászlói is feltűntek a közönségben.

A mérsékelt sikert hozó demonstráción részt vett Törley Katalin is, akinek szervezete, a Tanítanék Mozgalom már ekkor is adományt gyűjtött. A pénzért kilincseléssel nem hagytak fel, amit az is bizonyít, hogy nemrég újabb anyagi támogatást kértek követőiktől, miközben azzal hencegtek: eddig már több mint húszezren finanszírozták őket adományokkal. Úgy tűnik azonban, hogy

a Tanítanék Mozgalom nemcsak az oktatásügyről szól, egy friss Facebook-bejegyzésben ugyanis aktív támogatásukról biztosították a Roma Parlament – Polgárjogi Mozgalmat, amely a rasszista gyűlöletkeltés ellen tervez fellépni a Belügyminisztérium előtt.

Ehhez csatlakozott Törley csapata, amely részvételre buzdította híveit ezen a demonstráción is.

Ezenkívül a kalapozásnak teret adó aHang nevű platformról úgy tűnik, hogy része egy nemzetközi balliberális hálózatnak. A szervezet azt írja a honlapján, elég furcsán keverve az angol és a magyar szavakat, hogy tagjai az OPEN (Online Progressive Engagement Network) nemzetközi hálózatnak, amely hasonló kampányszervezeteket fog össze. Az OPEN honlapján az látható, hogy olyan progresszívnek mondott ügyek mellett állnak ki, mint a BLM, azaz a Fekete Életek Számítanak nevű szélsőséges mozgalom vagy az LMBTQ-ideológia, de büszkélkednek azzal is, hogy segítenek olyan egyesületeket, amelyek jobboldali szervezeteket fosztanak meg anyagi támogatásoktól. Könnyen lehetséges viszont, hogy rövid idő után az EDF is hasonló sorsra jut, mint némely elődje, amelynek a léte mára homályba veszett. Ilyen szervezet volt a Hallgatói Hálózat, amely a Facebook-oldalának tanúsága szerint utoljára 2019 márciu­sában adott életjelet magáról.