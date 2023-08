Kihirdették a Szent István-napi rendezvénysorozat idei programjait az Országházban. Kovács Zoltán, a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár tájékoztatása szerint az augusztus 18–20. közötti háromnapos rendezvény ezúttal is az ország legnagyobb ingyenes fesztiválja, amely a Parlamenttől kezdve a Tabánig tizennégy különböző helyszínen zajlik majd. Az állami eseményeket ismertetve Kovács Zoltán kiemelte: augusztus 20-án, reggel nyolc órakor a szokásokhoz híven zászlófelvonással és tisztavatással kezdődik az ünnepség, amelyet kilenc és tíz óra között a Magyar Honvédség légiparádéja követ.

Novák Katalin köztársasági elnök augusztus 20-án fél tizenegykor Esztergomban mond ünnepi beszédet, délután fél kettőtől pedig ott adják át a Szent István-rend kitüntetéseket is.

Az Országház épülete 10 és 18 óra között idén is díjmentesen látogatható augusztus 20-án. Ezen kívül megrendezik a Szent Jobb-körmenetet, a nap fénypontja pedig az este 9-kor kezdő tűzijáték lesz, ahol 34 ezer pirotechnikai eszköz világítja majd be az eget. Kovács Zoltán arra is kitért: az idei rendezvénysorozatot az augusztus 19-27. zajló atlétikai világbajnokság is színesíti, amelyet Magyarország rendez. Az atlétikai vb szervezését, s az ezzel járó diplomáciai nagyüzemet is össze kell hangolni a Szent István-napi ünnepségekkel, ami külön feladatot ad a szervezőknek.

Az államtitkár beszámolóját követően a három nap menetét Borbás Marcsi, a Szent István Nap nagykövete ismertette. Mint fogalmazott, Szent István napja egy összművészeti rendezvénysorozat, amelyre kortól függetlenül mindent várnak. Borbás Marcsi tájékoztatása szerint

az elmúlt évekhez hasonlóan idén is lesz Retró Fesztivál a Tabánban, ahol a 70-es, 80-as és 90-es évek nagy sztárjai lépnek fel. A Filozófusok kertjében a magyar komolyzene legismertebb és legszebb dallamai csendülnek fel, augusztus 18-án este pedig Leslie Mandoki ingyenes koncertet ad a budapesti Szent István téren. A Mesterségek ünnepén most is több mint ezer népművész jelenik meg, és megnyitja kapuit a Várkert Bazárban a Magyar Ízek utcája is.

A rendezvénysorozat keretében lesz Divat & Design Fesztivál, Csárdafesztivál a Vörösmarty téren, magyar történelmi Hősök útja a Budai várban, a Városligetben pedig Szent István udvara elevenedik meg.