Rétvári Bence: A magyar oktatást megbecsülni kell, és nem lebecsülni!

Megbecsülni kell a magyar oktatást, és nem lebecsülni – emelte ki Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára csütörtökön, a 14. Nemzeti tanévnyitón, Győrben. Az államtitkár külön köszöntötte az Ukrajnából menekült több ezer diákot, aki a magyar közoktatásban kezdi meg tanulmányait. Reményét fejezte ki, hogy mielőbb véget ér a háború, és visszatérhetnek szülőföldjükre, valamint a kárpátaljai magyar iskolákban is mielőbb, békés körülmények között folytatódhat a tanító-nevelő munka. – Bízunk benne, hogy az ottani magyarok 2015 óta tartó jogfosztása helyreáll, és ők is tanulhatnak a szülőföldjükön az anyanyelvükön – tette hozzá.

A tanári pálya olyan páratlan hivatás, amelyre születni kell, egy tanár személyisége mindenképpen meghatározó a diákjai számára – fogalmazott.

Kitért arra, hogy Európa az oktatásban is lemarad a világ más oktatási erőközpontjaihoz képest, a kontinens egyre jobban szorul ki az oktatási elitből. „Észre sem vesszük, hogy leelőznek minket. A sikeres oktatásnak ma már nemcsak egy, hanem több modellje is van” – közölte. Hozzátette: Európa nyugati felében az iskoláknak az is a feladata, hogy integrálja a más kultúrája, sokszor más nyelvet beszélő bevándorlókat. Megemlítette, hogy

Németországban az általános iskolákba járók 38 százaléka migráns hátterű, gyakori, hogy a szülői értekezleteken tolmácsra van szükség.

Az új pedagógus életpályatörvényről szólva azt mondta: a jogszabály elfogadásával harmincéves adósságot törlesztettek. Kiemelte, hogy az életpályát a pedagógusokra szabták, ilyen széles körű egyeztetés pedig egyetlen jogszabálytervezetről sem volt.

A kedvező változások között említette, hogy bevezetik a teljesítménybért, az a tanár, aki többet foglalkozik a diákokkal, többet fog keresni. Csökken az adminisztrációs teher, nő a szabadságnapok száma, és a pályakezdők számára is vonzóbbá teszik a hivatást. Az új törvény megteremti a 75 százalékos béremelés alapjait.

Megjegyezte, hogy idén hatéves rekordot döntött a pedagógusszakokra jelentkezettek és felvettek száma. Kiemelte, hogy az Európai Unióban Magyarországon a nyolcadik legjobb a tanár-diák arány, ennél rosszabb a helyzet Németországban, Franciaországban, Finnországban.

Kezdődik az új tanév

Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár arról beszélt, hogy 1,5 millió gyermek és tanuló számára ért véget a nyári szünet, pénteken pedig kezdetét veszi a tanítás. Mint mondta, a magyar iskolákban ott az a tudás, amit az elmúlt évezredben a generációk felhalmoztak. A diákokat modern eszközök, felkészült pedagógusok és sok lehetőség várja.

Van, aki szerint a tanulás idejétmúlt, hiszen van ChatGPT, vannak tudástárak. A programok azonban átírhatók, saját tudás nélkül félrevezethetők és gyengék leszünk. Ma is a tudás a legjobb befektetés

– jelentette ki. Beszélt arról, hogy az idei tanévben az egészségfejlesztés és a közlekedésbiztonság kiemelt figyelmet kap, bővítik az iskolaőrséget, 18 óráig biztosítják a gyermekek felügyeletét.