Soros-szervezetektől jöhetett a pénz Böjte Csaba lejáratására

Tízmilliókat hozhatott a konyhára Böjte Csaba meghurcolása az akcióban részt vevő baloldali újságíróknak – erről közölt cikket az Origó. A hírportál azt írta: kiderült, hogy mind az Átlátszó Erdélynél dolgozó Szabó Tünde, mind a projektet a szélsőbalos Mércénél futtató Kulcsár Árpád jól járt a ferences szerzetes és alapítványa elleni cikkeivel, amelyekre bőven érkezett forrás Soros György szervezeteitől. A baloldali média pedig a guruló dollárokért cserébe el is végezte feladatát.

Soros György szervezetei Böjte Csaba lejáratása mögött is felbukkantak. Fotó: Clemens Bilan





Özönlöttek a Soros-pénzek

Az Origó azt írta, hogy minden korábbinál lényegesen nagyobb, 100 ezer dolláros (csaknem 35 millió forint – a szerk.) összeget utaltak a Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítványok a ferences szerzetes elleni lejárató akciót megelőzően az Átlátszó Erdély portált működtető alapítványnak, amely így története legnagyobb bevételét könyvelhette el 2021-ben.

Hozzátették: a tőkeinjekció után nem sokkal a portál munkatársa, Szabó Tünde el is kezdett dolgozni a Böjte-projekten.

– A összeg nagyságát érzékelteti, hogy ez önmagában közel akkora pénz, mint a következő évre, 2022-re közzétett teljes, 108 ezer eurós (csaknem 38 millió forint – a szerk.) – egyébként részben szintén Soros által támogatott szervezetektől származó – bevétele a lapnak. A Journalismfund.eu honlapjáról például kiderül, hogy 14 500 eurót kaptak ettől a sorosista szervezettől, kifejezetten a Böjte-projektre – emelték ki.



A Mércéhez is ment a tengerentúli támogatás

A portál felhívta a figyelmet arra, hogy a Dévai Szent Ferenc Alapítvány ellehetetlenítését célzó, jól jövedelmező anyagok gyártása olyannyira le is foglalta Szabó Tündét, hogy 2023 év eleje óta mindössze öt anyag jelent meg a neve alatt az Átlátszó Erdély oldalán. Ezekből három Böjte Csaba ügyével foglalkozott.

Az Origó kitért arra is, hogy szintén sorosista forrásból fedezhette „oknyomozó” munkáját a hamis abúzusvádak miatt korábban rágalmazásért elítélt Kulcsár Árpád is, aki maga írta ki a Facebookon, hogy egy határokon átívelő „nyomozás” erejéig szerződött a szélsőbaloldali Mércéhez idén év elején, az ehhez biztosított fedezetet pedig az EU-nak köszönte meg.

A ferences szerzetes nem hátrált meg a lejárató akció miatt, és folytatta a munkáját. Fotó: Szigetváry Zsolt

A portál jelezte: a támogatással kapcsolatban megkeresték Kulcsár Árpádot, aki azonban nem válaszolt kérdéseikre. Az említett bejegyzésében viszont minden bizonnyal az Európai Bizottság által is pénzelt Oknyomozó Újságírás Európáért (Investigative Journalism for Europe – IJ4EU) nevű szervezet pályázatára utalhatott, amit éppen határokon átívelő oknyomozó anyagok elkészítésének támogatására írnak ki, és akár 50 ezer eurót is kaphatnak a pályázók. A legutóbbi kiírási kör pedig éppen 2023 januárjában volt – hangsúlyozták. Hozzáfűzték: minden bizonnyal ebből a forrásból származhatott a Böjte Csaba elleni akció fedezete.



Lelepleződött a cselszövés

Szavaik szerint mindezt az is alátámasztja, hogy az Átlátszó Erdély 2022-es támogatói között is szerepel az IJ4EU egy jelentős, 64 ezer lejes támogatással, ami önmagában több mint amit az olvasóiktól valaha is össze tudtak kalapozni egy évben. Az IJ4EU működését az unió mellett – többek között – természetesen Soros György Nyílt Társadalom Alapítványai is támogatják, munkájukat pedig a bécsi székhelyű Nemzetközi Sajtóintézet (International Press Institute) irányítja, amit szintén az amerikai spekuláns pénzel.

Mint írták, mindezeken felül nem sokkal a Böjte atya lejáratására készített cikkek megjelenése után érkezett a hír, hogy az Európai Bizottság is lát fantáziát Szabó Tündéék munkájában, ugyanis idén július végén kiderült, ők is komolyan, egy 519 ezer eurós (csaknem 200 millió forintos – a szerk.) keretből támogatják az Átlátszó Erdélynél folyó „független közérdekű újságírást”.

Akárhogy is van, mint írták, az akció gellert kapott, amikor Szabó Tünde és Kulcsár Árpád fő forrása, egy Mónika nevű hölgy nyilvánosan kért bocsánatot a ferences szerzetestől a Facebookon, és azt írta: „Végre sikerült eltávolítani a mérgező embereket, akik a maga fejét akarták általam.” Sőt, az Origó kérdéseire válaszolva a lejárató anyagok egyik szerzője, Szabó Tünde maga elismerte, hogy az ügyben írt cikkeik „nem a teljes igazságot tartalmazták”.

Borítókép: Soros György (Fotó: MTI/Európai Parlament/Philippe Buissin)