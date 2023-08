Továbbra is hallgatnak Karácsonyék a Blaha Lujza téri közvécé botrányos állapotáról

Miközben Budapest forgalmas csomópontjain tarthatatlan állapotok uralkodnak, Karácsony Gergely továbbra is a Lánchíd felújításával dicsekszik, és milliárdokat követel a kormánytól. A városvezető ma délelőtt büszkén jelentette be a közösségi oldalán, hogy az állami turisztikai ügynökség hivatalos angol nyelvű oldala, a Spice of Europe a Lánchídról készült fotókkal csábítja Magyarországra a külföldi turistákat, akik minden évben sok száz milliárd forintot költenek el Budapesten. Karácsony szerint ebből a pénzből a kormánynak óriási adóbevételei származnak, így pár nap alatt összejön a Lánchíd felújítására felajánlott hatmilliárd forintos támogatás, amit már csak ki kellene fizetni.

Budapest első embere ugyanakkor arról nem ejtett szót, hogy a hatmilliárdos támogatás feltétele az volt, hogy a beruházás kezdetétől számított másfél éven belül az autósok újra használhassák az átkelőt.

Karácsony továbbá nehezményezte azt is, hogy a jobboldali sajtó „agyonhallgatja a Lánchíd költségkereten és határidőn belüli felújítását”. Állításával ellentétben azonban a Magyar Nemzet a Lánchíd mindhárom átadásáról beszámolt, a főpolgármester ugyanis háromszor is átadta ünnepélyesen a hidat, az erről szóló beszámolók ITT, ITT és ITT érhetőek el.

Tegnap lapunk megírta azt is, hogy áldatlan állapotok uralkodnak a Blaha Lujza téren, valamint az annak részeként átadott közvécében is. A lapunkhoz eljuttatott képeken jól látható, hogy