Véglegesen törölte a Facebook a Budavári Fidelitas oldalát

– Utolért minket a Facebook-cenzúra, de nem hagyjuk magunkat. Szomorú, hogy megpróbálnak elnyomni minket, és mindenféle indoklás nélkül letiltanak bennünket – írta az I. kerületi Fidelitas új Facebook-oldalukra.

Gulyás Gergely Kristóf budavári önkormányzati képviselő, a Fidelitas alelnöke a Magyar Nemzetnek megerősítette: indoklás nélkül törölte a Facebook a budavári szervezet oldalát.

– Fellebbeztünk az oldalunk eltávolítása ellen, ám a Facebook azt a döntést hozta, hogy nem oldja fel a tiltást. Érthetetlen, hiszen az oldalon csak csoportképek és eseményekről szóló képes beszámolók voltak, semmi okot nem adtunk az oldal törlésére – mondta Gulyás. Hozzátette: új oldalt indítottak, de hatalmas a veszteségük.

– A letiltott oldalt 2014-ben hoztuk létre, majd tízéves tartalom tűnt el. Kétezer követőnk volt, ami helyi szinten magasnak számít – hangsúlyozta a Fidelitas alelnöke.

Az utóbbi hónapokban sorra tiltotta le a Facebook a Fidesz helyi szervezeteinek oldalait.

Kiderült: a tiltásokat baloldali aktivisták okozták, akik rendre minden tartalmat jelentettek. Elsőként a ferencvárosi Fidesz oldala tűnt el a Facebookról, amelyet a fellebbezés után újra láthatóvá tett a Meta. Baranyi Krisztina baloldali polgármester nem tagadta örömét és posztban osztotta meg a cenzúra hírét. A bejegyzés alatt az egyik követője elismerte: ő is azok között volt, akik folyamatosan jelentgették az oldalt.

Ugyanerre a sorsra jutott a Váci Fidesz oldala is. Több hét kényszerű kihagyás után ismét elérhetővé vált a váci szervezet Facebook-oldala. Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a Facebook a közösségi alapelvek megsértésére hivatkozva tiltotta le az oldalt. A helyi Fidesz hivatalosan panaszt emelt a Metánál a Facebook intézkedése ellen, és azt mondják, különös, hogy abban a városban történik mindez, ahol a baloldali polgármester első intézkedése volt, hogy megtiltsa az önkormányzati alkalmazottak szabad véleménynyilvánítását. Miután azonban az országos sajtóban is megjelent az eset, a Facebook-cenzorok hirtelen visszaállították az oldalt.

A Vác Online szerint különös fordulatot vett az ügy, ugyanis a hírek megjelenése után egy baloldali aktivista vállalta magára a váci és a ferencvárosi oldalak elleni támadást. A neve megegyezik egy mostanában az országos hírekben többször előkerülő szélsőbaloldali aktivista hölgy nevével. Az üzenetben egy német illetőségű e-mail címet adott meg.

Ha igazat állít, akkor előre kitervelt, szervezett politikai akcióról van szó a jobboldali közösségi oldalak ellen. Így viszont szándékos jogsértő akcióról lehet szó, ezért a helyi Fidesz a hatóságokhoz fordult.

Nem csak ezekről az esetekről lehet tudni: a nagymarosi és a szegedi szervezet is áldozatul esett a Facebook cenzúrának és a baloldali aktivisták politikai szabotázsának.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Artur Widak)