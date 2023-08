Visszakapta letiltott közösségi oldalát a váci Fidesz, baloldali aktivista jelentett

Több hét kényszerű kihagyás után ismét elérhető a Fidesz-Vác Facebook-oldal. Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a Facebook a közösségi alapelvek megsértésére hivatkozva tiltotta le az oldalt. A Fidesz váci szervezete hivatalosan panaszt emelt a Metánál a Facebook intézkedése ellen, és azt mondják, különös, hogy abban a városban történik mindez, ahol a baloldali polgármester első intézkedése volt, hogy megtiltsa az önkormányzati alkalmazottak szabad véleménynyilvánítását. Miután azonban az országos sajtóban is megjelent az eset, a Facebook-cenzorok hirtelen visszaállították az oldalt.

Óriási nyilvánosságot kapott ez a hír, az országos sajtóban is megjelent, és ezért kaphattuk vissza az oldalunkat

– nyilatkozta Szádoczki Imre a Váconline-nak. A portál szerint különös fordulatot vett az ügy, ugyanis a hírek megjelenése után egy baloldali aktivista vállalta magára a váci és a ferencvárosi oldalak elleni támadást. A neve megegyezik egy mostanában az országos hírekben többször előkerülő szélsőbaloldali aktivista hölgy nevével. Az üzenetben egy német illetőségű e-mail címet adott meg.

Ha igazat állít, akkor előre kitervelt, szervezett politikai akcióról van szó a jobboldali közösségi oldalak ellen. Így viszont szándékos jogsértő akcióról lehet szó, ezért a helyi Fidesz a hatóságokhoz fordul.

Szádoczki Imre szerint hasonló politikai gáncsokra fel kell készülniük a hamarosan kezdődő önkormányzati kampányban. – Nyilván ez nekünk nagyon fontos platform. Mi ezen a váci jobboldali közösséghez szólunk. Szeretnénk minél több embert elérni a választási programunkkal. Ez minden idők egyik legkeményebb kampánya lesz, mert a helyi erők fognak összeütközni a külföldi támogatással megerősített baloldallal. Elszántak vagyunk, és ha történnek a Facebook-tiltáshoz hasonló politikai húzások, akkor sem adjuk fel – fejtette ki a váci Fidesz elnöke.

Nem ez volt az első eset, hogy a Facebook az elmúlt időszakban több Fidesz-szervezet oldalát is eltávolította: a ferencvárosi és a nagymarosi szervezet is áldozatul esett, de azóta már visszakapták a felületüket. Most pedig a szegedi Fidesz került sorra, és vált elérhetetlenné az oldala. Tápai Péter a közösségi oldalán jelezte, a szokásos indokkal tiltották le az oldalukat, ők azonban nem hagyják magukat elnémítani.