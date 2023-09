Az Országos Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) több helyszínen csapott le ma Szlovákiában, és egy üzletember mellett a katonai titkosszolgálatok több volt vezetőjét vették őrizetbe, adta hírül a teljes szlovákiai sajtó. Ezzel a polgári titkosszolgálatok után a katonai szolgálatoknál is rendet próbálnak tenni. Kérdés, miért éppen a jövő héten esedékes, előre hozott választásokra időzítettek?

Ma megvádolták Michal Gučík üzletembert, Ján Balciar a katonai titkosszolgálat volt igazgatóját és Ľubomír Skuhra, a katonai védelmi hírszerzés volt vezetőjét. Balciart egyelőre nem sikerült őrizetbe venni, de a rendőrség tájékoztatása szerint abban reménykednek, hogy mielőbb felveszi a kapcsolatot a nyomozóval, hogy megtehessék vele a szükséges intézkedéseket.

A rendőrség összesen 16 személy és két társaság ellen emelt vádat, további négy személyt pedig gyanúsítottként vett őrizetbe. Elképzelhető, hogy a jövőben több gyanúsítottat is megvádolnak még.

A Vírus-akció azért indult, mert felmerült a közpénzek elsikkasztásának gyanúja a katonai hírszerzésnél. Hamran István, szlovák országos rendőrfőkapitány szerint a NAKA legalább 74 millió eurós kárt dokumentált.

– Ebből a pénzből két kórházat is építhettünk volna, és ennyibe került a pozsonyi Ondrej Nepela stadion – mondta Hamran újságíróknak az Aktuality.sk beszámolója szerint. – A rendőrség saját operatív tevékenysége révén, de például a Legfelsőbb Számvevőszék megállapításainak is köszönhetően jutott el ehhez az ügyhöz – indokolta a rendőrség vezetője azt is, miért kezdett intenzív nyomozásba a katonai titkosszolgálatoknál.

Amint azt a rendőrség vezetője és a Speciális Ügyészség ügyésze, Ondrej Repa elmondta, a Honvédelmi Minisztérium hírszerző egységei külföldi beszerzéseikhez szlovák céget – közvetítőt – vettek igénybe. A külföldi beszállítóknak azonban csaknem kétszer annyit fizettek, mint amennyit ténylegesen fizetniük kellett volna. Az így keletkezett összegeket (visszaosztott hasznot) legalizálni akarták közvetítőkön keresztül. Így került képbe a TA3 televízió korábbi igazgatója, Michal Gučík és Martin Kohút, a Szlovák Jégkorong Szövetség volt elnöke is. Mindkettőjüket őrizetbe vették a rendőrök.

A NAKA nyomozói minősített iratokat, befektetési aranyat és érméket, de például egy üveg whiskyt is lefoglaltak, 26 ezer euró értékben. A rendőrség 326 ezer euró értékű pénzügyi készpénz lefoglalásáról és több bankszámlán lévő milliós nagyságrendről is beszél, valamint két négyszobás lakásról Pozsonyban és Prágában kilencszázezer euró értékben.

A választási kampányba akar beszállni és az ellenzéknek ártani a Különleges Ügyészség és a Bűnüldöző Ügynökség (NAKA) – reagált azonnal Robert Fico, a Smer elnöke arra, hogy mások mellett büntetőeljárás indult a katonai hírszerzés két korábbi igazgatója ellen.

Szlovákiában szeptember végén előre hozott parlamenti választást rendeznek.

Ismert, augusztusban hivatali visszaélés, valamint bűnszervezet létrehozásának gyanújával vád alá helyezték a szlovák polgári titkosszolgálat (SIS) vezetőjét. Roman Alac mellett több rendőrtisztet és magas rangú tisztségviselőt is vád alá helyeztek, köztük hivatali elődjét, Vladimír Pcolinskyt és a szlovák Nemzetbiztonsági Hivatal (NBU) igazgatóját, Roman Konecnyt is.

A nyomozás eredményeként bűnszervezet létrehozása és támogatása, hivatali visszaélés, valamint az igazságszolgáltatás akadályozásának ügyében születtek meg a vádak.

A vádak szerint Alac társaival együtt szándékosan hátráltatta a korrupció és egyéb bűncselekmények ügyében elrendelt nyomozásokat, hitelteleníteni próbálta a bűnüldözési és bűnmegelőzési hatóságok munkáját, valamint azt a látszatot keltette, hogy az eljárások során a nyomozók manipulálták a tanúvallomásokat.

A nagyhal Ľubomír Skuhra az állam biztonsági erőinek kiemelkedő alakjai közé tartozik. Pályafutása során végigjárta a rendőrséget, a Szlovák Titkosszolgálatot (SIS), a Katonai Védelmi Hírszerző Szolgálatot, amely a Katonai Hírszerző Szolgálattal való egyesülés után létrehozta a Katonai Hírszerzést, amelyet Skuhra is vezetett több mint három évig.

