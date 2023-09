Cáfolják az ellenzéki sajtót: senki sem vezényli a határra a polgárőröket!

A megjelent hírekből mindössze annyi igaz, hogy az OPSZ kezdeményezésére a parlament előtt van a polgárőrségről szóló, 2011-ben elfogadott törvény módosítása, hiszen több mint egy évtized alatt sok minden változott, amely pontosításra szorul ilyen pl. a drónok jogszabály szerinti használata. Ebben a módosításban a polgárőrség kérésére szerepel az is, hogy a polgárőrök alapfeladatai közé legyen felvéve a határvédelem is, hiszen évek óta és jelenleg is nagyon sok – elsősorban a déli határ mellett élő – polgárőr teljesít szolgálatot és segíti a rendvédelmi szervek munkáját, kizárólag a déli határ mélységi területein.