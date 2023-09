Díszpolgárnak szavazta meg Diósd polgármesterét a saját képviselő-testülete

Zenés műsor, vastaps és állófogadás: így ünnepelték Diósdon hétfőn este a hivatalban lévő polgármestert, aki díszpolgári címet kapott. Spéth Géza nevén kívül egyébként az elismerésre egy másik jelölt neve is felmerült, aki nem más, mint Hermann Ferenc, Diósd első, rendszerváltás utáni polgármestere, ez a javaslat azonban a testület elé sem került.

A Magyar Nemzet azt szerette volna megtudni a polgármestertől, hogy nem gondolja-e, hogy elegáns lett volna, ha visszautasítja a címet, azonban kabinetfőnöke folyamatosan igyekezett megakadályozni az interjút, sőt még meg is rángatta a riportert. Később a polgármester is felemelte a hangját, és ő maga is megpróbálta eltolni a Magyar Nemzet munkatársát. Spéth Géza csupán annyit mondott, hogy annak tulajdonítja azt a sikert, hogy az általa irányított önkormányzat díjazta, mert 33 éve dolgozik.

Borítókép: Spéth Géza Diósd polgármestere hangját felemelve, kabinetfőnökével együtt rángatta a Magyar Nemzet riporterét (Fotó: Képernyőfotó)