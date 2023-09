Örülnek a motorosok, főleg pedig az ételfutárok Karácsony kerékpársávjainak, csakhogy nem ez volna a rendeltetésük. A közlekedés többi részvevője viszont vagy életveszélyben érzi magát, vagy attól tart, hogy óhatatlanul kárt tesz valakiben. Olyan kerékpársávok is vannak, ahol lényegében az életükkel játszanak a bringások – számolt be róla a Metropol.

A portál cikke szerint a biciklisek retteghetnek a lekanyarodó autóktól, emellett a buszmegállók, a parkolók lehajtói, valamint a leálló autók is akadályozzák a biciklisek életét.

Karácsony karói megnehezítik a budapestiek életét

A Magyar Nemzet több cikkben beszámolt az Üllői útra telepített balesetveszélyes műanyag pollerekről. Mint írtuk: Karácsony Gergely főpolgármester azon újabb lépése, hogy a Váci és az Üllői út kerékpársávjai mellé szakszerűtlenül karókat helyezett ki veszélyes, dugókat okozva, akadályozva a betegellátást és a rendvédelmi szerveket. A biciklisáv mintegy 3,5 métert vesz el az az Üllői útból, ám az elválasztó pollerek nem nyújtanak megfelelő védelmet a biciklisek számára. A környéken rengeteg egészségügyi intézmény van, így a mentők sűrűn járnak az úton, amelyek eddig a buszsávban gyorsan tudtak közlekedni, most a zöld gerikarók miatt azonban sokkal nehezebb lesz az életmentés. A karók ellen felszólaltak a taxisok és az Országos Mentőszolgálat is vitába keveredett a fővárossal, egyelőre a vitás kérdést még nem sikerült rendezni, csupán Balogh Samu (Karácsony embere) mérőszalaggal a kezében bizonygatta: szerinte elfér a mentő is.

Az átgondolatlanul kihelyezett karók miatt a mentők, a taxik és mint kiderült, a repülőtéri busz sem tud haladni a megszokott ütemében a dugókkal terhelt forgalmas úton, még a nyári időszakban sem.

A reptéri expressz járat normál esetben 34 perc alatt ért ki a repülőtérre, az Üllői úti csúcsban majd egy órára van szüksége ahhoz, hogy célt érjen, azaz 20-30 perces csúszással érkeznek meg a repülőjárathoz érkező utasok. Ezt felismerte a Budapesti Közlekedési Központ, majd beismerésként ideiglenesen, ad hoc megoldásként átrajzolta a busz útvonalát, hogy kikerülje az Üllői úti káoszt. A reptéri járatok csúcsidőben az Elnök utca–Diószegi Sámuel utca–Baross utca útvonalon kerülik az Üllői út Népliget és a Kálvin tér közti szakaszát. Megjegyzendő: az új vonal hosszabb, több időt vesz igénybe és a fent említett útszakaszon is alakulnak ki torlódások, ami az iskolakezdéssel csak súlyosbodni fog.

Borítókép: Dugó az Üllői úton (Fotó: Mirkó István)