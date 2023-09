A Budapesti Demográfiai Csúcsot 2015 óta minden második évben megrendezik Budapesten, ahol olyan fontos kérdésről tárgyalnak, ami nem kap súlyának kellő figyelmet Európában – kezdte a szerdai kormányinfón Gulyás Gergely, egyben jelezte: a kormányinfót is a holnap kezdődő demográfiai csúcs miatt tartják rendhagyó időpontban. A Miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte: a nemzetközi rendezvény keretében intézkedésekről, 2010 óta elért eredményekről tudnak majd beszámolni. – Itt lesz a bolgár elnök, az olasz miniszterelnök, de Novák Katalin köztársasági elnök és Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mond majd – sorolta. Ami az elmúlt évtized eredményeit illeti: jelentős előrelpést sikerült elérni, de nem tartunk ott, ahol tartani szeretnénk. Mint mondta, 2010-ben amikor a polgári kormány felhatalmazást kapott, akkor mindössze 1,23 volt a termékenységi arányszám, ez 2021 végére 1,59-re nőtt. – Ez azt jelenti, hogy az elmúlt évtizedben a teljes termékenységi arányszám idehaza nőtt a legnagyobb mértéken az EU-ban, ez 25,6 százalékos növekedést jelent. Ami ettől is fontosabb: ha a korábbi tendencia nem változott volna, akkor 160 ezer fővel lennénk kevesebben – mutatott rá.

A kormány tárgyalt az ukrán gabonabehozatalról is, miután szeptember 15-vel lejárt a behozatali tilalom. – Ha az EU bizottsága nem hosszabbítja meg a tilalmat, nemzeti hatáskörben lép Magyarország – mondta a miniszter, aki közölte, azt kérik az Európai Bizottságtól, hogy hosszabbítsák meg a tilalmat, a lépés ugyanis nem szolgálja az eredeti célokat, az tönkreteszi a környező országok agrárgazdaságát. Gulyás Gergely az infláció kapcsán elmondta, cél, hogy egyszámjegyű legyen a pénzromlás az év végére. Jelezte, reálisan novemberre valósulhat ez meg, de decemberre az biztosan teljesíthető. Mint mondta, aggasztó jel az üzemanyagárak jelentős növekedése, az ukrán tranzitdíj emelése miatt. – Ez nem elfogadható, ez fél százalékkal növelte meg az inflációt – jelezte Gulyás Gergely. A napelemekről is tárgyalt a kormány, erről a miniszter azt mondta, az elszámolásban történő változásra azért van szükség, mert míg korábban egy egész évet kellett figyelembe venni az elszámolásban, most azonban ez az uniós szabályok szerint változik. – Kormány úgy döntött, hogy aki idén szeptember 7-e után adták be az igényüket, azok már uniós szabályozás szerint számolnak majd el, másoknál 10 évig a korábbi számolási rend marad – hangsúlyozta.

Arra, hogy mi a kormány álláspontja arról a svéd oktatóvideóról, amely szerint folyamatosan romlik a demokrácia helyzete Magyarországon, s amelyet állítólag az állami iskolákban vetítenek kisdiákoknak, a miniszter úgy reagált: Svédország mindent megtesz annak érdekében, hogy hazánk ne ratifikálja a svéd NATO-csatlakozást. Ha ez így van, akkor meg fogja kérni Kocsis Máté Fidesz frakcióvezetőt, gondolják meg még egyszer, hogy a parlament ratifikálja-e a svéd NATO-csatlakozást. – Arról, hogy bekéretik-e ebben az ügyben a svéd nagykövetet: arról a külügyminisztert kell kérdezni – jelezte a tárcavezető.

Az uniós források kapcsán elhangzott: a kormány reméli, hogy az Európai Bizottság visszatalál a jogszerűség útjára, és akkor semmi akadálya nem lesz annak, hogy hazánk az uniós forrásokhoz hozzájusson. Gulyás Gergely kiemelte azt is: ehhez a szükséges, előírt feltételeket teljesítették, a bizottságnak novemberig döntenie kell. Kérdésére válaszolva a miniszter beszélt arról is, hogy igyekeznek az inflációt csökkenteni, részben pedig az infláció következményeinek elszenvedését is mérsékelni. A miniszter emlékeztetett, hogy az idei évben azt a vállalást tették, hogy egy számjegyű lesz az infláció. – Ha megnézzük, jövő évre a kormány 6 a jegybank 3,5-5,5 százalék közötti inflációval számol. Bízom benne, hogy a jegybanknak lesz igaza, és a jövő évre már egy kezelhető infláció lehet – fogalmazott Gulyás Gergely. A miniszter szerint ha „nagyon pozitív” fordulat történik, akkor októberben mehet tíz százalék alá az infláció, de negatív esetben is decemberben ez megtörténik, hiszen a kormány „ezt vállalta”. Az is kiderült, hogy a kiskereskedelmi kötelező akciók elmulasztása miatt kirótt bírság mértéke immár a 72 millió forintot is meghaladta.

Dobrev Klára és David Pressman amerikai nagykövet találkozójára reagálva a miniszter azt mondta, ez is alátámasztja, hogy háborúpárti a magyar baloldal, és ha ők döntetnének , akkor fegyvereket szállítanának Ukrajnába. – Kárpátalján közel 100 ezer magyar él, a mi az ott élők érdekeit is védjük, míg Gyurcsány Ferencékről már 2005-ben kiderült, hogy a határon túl élő magyarok nem érdekli őket. Ursula Von der Leyen szerdai beszéde kapcsán mondta, az elhangzottak nem lepték meg. – Azt szeretnénk, hogy Brüsszelben Európa valós problémáival foglalkozzanak, a háborúban pedig mielőbb békére van szükség, ez a gazdaság érdeke is. A béke egész Európa érdeke. Jobb lenne, ha az unió ezekben próbálna pozitív képet vázolni – szögezte le. A fokozódó migráció kapcsán Gulyás Gergely úgy fogalmazott, kerítéssel lehet megvédeni a magyar határt a jogsértő migránsokkal szemben. Hangsúlyozta, semmilyen kvótát, köztelező elosztást nem támogatnak, és nem is fognak végrehajtani. A Szőllősi Györgytől megvont kiutazási engedélyről azt mondta, rendkívül barátságtalan gesztus, amit nem előzött meg semmilyen kommunikáció az amerikai fél részéről. – Hivatalosan nem közöltek okot, érthetetlen, hogy ez miért történt – mondta. A gázfogyasztásról is kérdezték a minisztert, az átlagfogyasztási szint decemberig nem változtatnak. A Nemzeti Sport főszerkesztőjétől, Szöllősi Györgytől megvont beutazási engedélyről azt mondta, rendkívül barátságtalan gesztus, amit nem előzött meg semmilyen kommunikáció az amerikai fél részéről. – Hivatalosan nem közöltek okot, érthetetlen, hogy ez miért történt – jegyezte meg. Arra a kérdésre, hogy egyeztetett-e már Karácsony Gergellyel a fővárosi fejlesztések ügyében, azt mondta, a belügyminisztériummal közösen fogadták a főpolgármestert, és abban maradtak, hogy a főváros leírja elképzeléseit, a hátralévő fejlesztésekkel kapcsolatos programokat, amire majd reagál a kormány. Gulyás Gergely kitért a lakossági gázfogyasztására, valamint a nyugdíjakra is. Előbbiről azt mondta, decemberig maradnak a jelenlegi átlagfogyasztási árak, míg az idősek járandóságáról közölte, a törvény pontosan meghatározza a kötelezettségeket, és annak megfelelően fizetik ki a különbözetet.

A modern „selyemút” kapcsán a miniszter leszögezte: Európának az az érdeke, hogy minden gazdasági nagyhatalommal tartson fenn gazdasági kapcsolatokat. – Ez vitákat szül a tagállamok között, Magyarország ugyanakkor sose hirdette az elkülönülést, ennek megfelelően tartunk fenn kapcsolatokat Kínával is. Ennek következtében ahogy a német kancellár vagy a francia államelnök, úgy a magyar miniszterelnök is októberben Kínába fog látogatni – tudatta a miniszter. Az illegális migráció és a déli határkerítés kapcsán Gulyás Gergely közölte: a 2015-ös véleményekhez képest, ma már az unióban is megjelenik a külső határok védelmének szükségessége, a szavak szintjén legalábbis már kicsit előrébb jutottak. – Innen már csak egy lépés, hogy azoknak az országoknak is térítsék meg a költségét, akik a külső határok védelmét eddig is nemzetközi kötelezettségeiknek megfelelően ellátták – tette hozzá. A miniszter kérdésre kijelentette, az elmúlt négy évben a fővárosban a közlekedési helyzet drámaian romlott. – Karácsony Gergelyék észszerűtlen korlátozásai miatt jelentősen megnövekedett a menetidő. Ezt helyteleníti a kormány, ugyanakkor a fővárosi választóknak kell értékelni, hogy nekik ez megfelel-e. Ez nem kormányzati, hanem önkormányzati hatáskör – szögezte le.

A kormányinfón szóba került, hogy Ukrajna kész módosítani a kisebbségi jogokról szóló törvényeket, erről Novák Katalin államfő tárgyalt Volodimir Zelenszkij elnökkel. – A magyar nemzetiségi nyelv használatát orvosolni kell. Szavak szintjén ez megtörtént, de kérdés, a gyakorlatban Ukrajna miként állítja helyre a jogsértő törvényt? – mondta a miniszter. Arra, miszerint Putyin hibának nevezte, hogy szovjet tankok rohanták le hazánkat1956-ban, de orosz tankönyvek másról szólnak, Gulyás Gergely úgy reagált, az orosz elnök nyilatkozata mindenekelőtt üdvözölendő, de korábban Jelcin elnök is elítélte a szovjet beavatkozást. – Jó lenne ha az orosz elnök szavai köszönnének vissza az orosz tankönyvekben. Ugyanakkor, a magyar baloldal képmutató eben a kérdésben. Nem lehet egyszerre Horn Gyulának szobrot állítani, éltetni, és közben az orosz tankönyveket kritizálni, hiszen Horn is hasonló állásponton volt. A baloldalnak nincs erkölcsi alapja megszólalni ebben – szögezte le. A budapesti Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér állami megvásárlásáról úgy fogalmazott, Magyarország és a jelenlegi kormány álláspontja mindig az volt, a repteret nem szabad eladni. – A 2005. júliusi Gyurcsány-Orbán vitában is szó volt erről, az a jó, ha minimum többségi magyar tulajdonban van a reptér. Jól állunk – mondta, hozzátéve, amíg nincs kézfogás, nem mond részleteket, de közel állnak ahhoz, hogy jó hírt osszanak meg. Elmondta azt is Magyarország nem adja ki a hadköteles ukrán menekülteket, ezzel kapcsolatban nem is érkezett kérés ukrán részről, de a genfi egyezmény menekültekre vonatkozó része ezt nem is tenné lehetővé.

Kiderült az is, hogy több mint 3 milliárd forintnyi bírságot szabott ki a kormányhivatal a nagy élelmiszeripari láncokra, és a versenyhivatal is vizsgálja a tisztességes árazás gyakorlatát. Iványi Gábor segélykérésével kapcsolatban Gulyás Gergely kifejtette: a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek 2010 óta több mint 25 milliárd forintot fizettek ki, csak az idén 963 millió forintot kaptak szociális támogatásra. Ezenkívül magánszemélyektől szja-felajánlás formájában 2023-ban összesen 820 millió forint érkezett az egyházhoz. – Amivel az állam tartozott, azt már kifizette – hangsúlyozta.

Az idei évre várható költségvetési hiány tathatóságára reagálva Gulyás Gergely azt mondta, miután a fogyasztás visszaesését látják, a bevétel elmarad a várttól. Jelezte, a kormány a harmadik negyedévében fogja megvizsgálni az adatokat. Az uniós pénzekkel kapcsolatban kitért arra, hogy jelenleg nagyobb esély van arra, hogy a hétéves költségvetési ciklus támogatásai előbb megérkeznek, mint a helyreállítási alap pénzei.

Gulyás Gergely bejelentette, hogy január 1-jén tudják helyreállítani a napelemesek hálózati rácsatlakozási lehetőségét. Tájékoztatása szerint erre szinte az egész ország területén lesz lehetőség, kivéve ott, ahol még nincs olyan állapotban a hálózat. Ez mindössze az ország 7-8 százaléka. Beszélt arról is, hogy a kormány támogatja, hogy jöjjenek létre nagy naperőművek, ám jelentős probléma lehet, ha nincs olyan kapacitás, technikai megoldás, ami a napenergiát tárolni tudja.