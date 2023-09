Komoly sikere van Magyarországon a Honvéd kadétprogramnak, amely 2017-ben még három iskolával indult, mára azonban már 150 oktatási intézménnyel van szerződése a Magyar Honvédségnek – jelentette ki Simicskó István a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Sárospatakon. A Honvédelmi Sportszövetség elnöke, a KDNP frakcióvezetője a Vay Miklós Református Technikum, Szakképző Iskola és Diákotthon első kadétévének lezárása és az új tanév indítása alkalmából tartott ünnepségen elmondta,

jelenleg 7200 középiskolás kadét tanul a programban, Magyarország pedig egyike azon országoknak, amelyek odafigyelnek a fiatalok ilyen jellegű képzésére.

– Az Egyesült Államokban háromszázezer, Nagy-Britanniában pedig 130 ezer kadét végez évente, ami óriási létszám – ismertette a szövetségi elnök, megjegyezve, azokat a fiatalokat, akik középiskolás éveik alatt ilyen típusú katonai előképzésben részesülnek, a cégek, a vállalatok és az állami szféra is sokkal szívesebben alkalmazza.

Hangsúlyozta, a kadétok olyan plusztudást és képzettséget szereznek, amelyek megbízhatóbbak, fegyelmezettebbek és emberközpontúak lesznek, képesek csapatban dolgozni, bajtársiasság alakul ki bennük, valamint segítik bajtársaikat és a többi embert.

Ezzel együtt már az egyházi iskolákban is elkezdődött ez a program, amivel megkettőzött védelmet kapnak a fiatalok, amellyel egyrészt az egyházi kötödésük, hitük erősödik, másrészt a katonai mentorok által az erő, a tudás és az alkalmazkodás képességeire tehetnek szert

– emelte ki a politikus, aki a jelenlévő kadétokhoz szólva elmondta, a mai zavaros világban a lényeglátás, a stabil értékrend és például az ebben az iskolában megtanult képességek nélkülözhetetlenek, a fiatalok ezzel valóban többek lesznek, mint egy átlagos képességű fiatalember. – A legjobbra kell törekedni a tanulmányi eredményekben, a sajátos képességgel pedig egyedivé lehet válni – fogalmazott, hozzátéve, ha ezeket jól osztják be az itt tanuló fiatalok, akkor a katonai pályán, a honvédségben is lehet jövőképük.

Simicskó István beszélt arról is, hogy a Honvédelmi Sportszövetség évtizedes hiányt pótolva működik,

Magyarországon az elmúlt években öt honvédelmi sportközpont épült meg a kormány támogatásával.

– Sportlövészetre, a küzdősportok és technikai sportok gyakorlására, csapatépítésre van lehetőség ezekben az intézményekben, amelyek a tervek szerint minden megyében megépülnek majd – tette hozzá.