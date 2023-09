Kunhalmi Ágnes: Az ellenzék példát vehetne a Fideszről

„Az egyetlen és utolsó párt az országban, amely legyőzte már a Fideszt, az az MSZP” – mondta az MSZP-társelnöke. Kunhalmi Ágnes a Magyar Szocialista Párt terveiről beszélt a szerdai miskolci Jóléti Magyarország fórumon, amelyet a Maninder szúrt ki.

A baloldali politikus szerint, Miskolc egy nagyon erős bástya a Fidesszel szemben, hasonlóan Szombathelyhez, Szegedhez és Budapesthez. Jelenleg egyik ellenzéki pártnak sincs abszolút többsége – hangsúlyozta Kunhalmi Ágnes, majd rámutatott:

Nincs olyan, amely önmagában képes lenne a centrális erőteret betölteni, ezt fel kell ismernie minden ellenzéki pártnak.

Arról is beszélt, hogy nem szabad lenézni a kormánypártok erejét, ugyanis a Fidesz minden támogatót magába foglal: „az olyan radikálisokat is, mint Bayer Zsolt, és az olyan, európai gondolkodásúakat is, mint Navracsics Tibor.” A szocialista képviselő rámutatott:

erről kellene példát venni, hiszen míg az ellenzékiek a legapróbb nézeteltérésekből is konfliktust csinálnak, addig a kormánypárt minden egyes Fidesz szavazót magába foglal.

Az egyetlen és utolsó párt az országban, amely legyőzte már a Fideszt, az az MSZP – tette hozzá végezetül Kunhalmi Ágnes.