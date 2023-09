Márki-Zay visszatért és gyorsan nácizni kezdte a Fideszt

Ismerős szólamokat hallhattak azok, akik ma délelőtt budapesti Belvárosi Színházba látogattak vagy Márki-Zay Péter Facebook-oldalán élőben követték a Mindenki Magyarországa Néppárt zászlóbontó ünnepségét.

A legfőbb szónok a nemrég bejegyzett Márki-Zay-féle párt eseményén természetesen maga a bukott baloldali miniszterelnök-jelölt volt, aki másfél órás beszédében ugyanazokat a paneleket pufogtatta, amiket tavaly év eleji színre lépése alkalmával.

A bukott baloldali miniszterelnök-jelölt a Fideszt a nácikhoz hasonlította, mint mondta, megszállták az országot, mint a második világháborúban a nácik Európát.

A Mandiner beszámolójából kiderül az is, hogy a pártelnök másfél órás beszédében köszönetet mondott az Európai Unió különböző politikusainak (többek közt Manfred Webernek) a támogatásért. Ezek közül a támogatók közül egyébként senki nem jött el, még az a Mikulás Dzurinda sem, aki a sztárvendég lett volna, de Márki-Zay közlése szerint az utolsó pillanatban lemondta a részvételt. A volt szlovák miniszterelnök egyébként éppen azon ügyködik, hogy újonnan alapított pártját valahogyan bejuttassa a szlovák parlamentbe a hamarosan tartandó előre hozott választásokon.

A korábbi miniszterelnök-jelölt szerint hősök azok, akik el mertek menni a rendezvényére, ugyanis a hatalom szemében szálkák, el akarják őket lehetetleníteni. Márki-Zay szerint az országot tizenhárom éve teljhatalommal kormányzó állampárt fél tőlük. A városvezető ezután kijelentette: tavaly áprilisban az állampárt propagandagépezete megsemmisítette őket, és a széles ellenzéki koalíció atomjaira hullott.

A polgármester szerint csak ez a formáció tudta volna legyőzni Orbán Viktort.

A kampánnyal kapcsolatban Márki-Zay ismét leszögezte, hogy hibáztak is, valamint árulók is voltak köztük, de nem az ellenzéket kell szidalmazni, hanem Orbán Viktorral kell minden eszközzel szembeszállni.

A bukott baloldali politikus a Fidesz támogatóit továbbra is megvezetett, sötétben tartott embereknek tartja.

A Hír TV helyszíni riportjából kiderül, hogy a bukott miniszterelnök-jelölt most is beszólt egykori szövetségeseinek, és nem győzte hangsúlyozni, hogy mögöttük az Európai Néppárt áll, illetve a támogatóik finanszírozásából működtetik pártjukat. Márki-Zay Péter azt is hangsúlyozta, hogy minden kampánypénzzel maradéktalanul elszámolt, amit az országgyűlési kampányban felhasználtak.

Borítókép: Márki-Zay Péter még mint a baloldali pártok miniszterelnök-jelöltje. (Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI)