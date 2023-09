Nyolc éve volt a röszkei csata, miután lezártuk a déli határt – Bakondi György értékelte az elmúlt időszakot

– Az elmúlt nyolc esztendő eseményei bebizonyították, hogy helyes döntés volt elrendelni a szigorú határőrizetet a déli határon, mert anélkül milliók jutottak volna Nyugat-Európába Magyarországon keresztül – hangoztatta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 Ma este című műsorában szombaton.

Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Fotó: Vadnai Szabolcs

Bakondi Györgyöt annak apropóján kérdezték a műsorban, hogy nyolc évvel ezelőtt ezen a napon támadták meg a migránsok a röszkei határátkelőhelyet. A műsorban elhangzott: miután Magyarország 2015. szeptember 15-én lezárta a határait, migránsok jól megszervezett támadást intéztek a magyar határ ellen Röszkénél, amelynek során csak hosszú órák után sikerült megfékezni a tömeget, és ami alatt

húsz rendőr is megsérült.

A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója felidézte: a magyar kormány bő nyolc évvel ezelőtt az emberek megkérdezését követően döntött úgy, hogy – műszaki és jogi határzárral, megfelelő rendőri, katonai erő bevetésével – megállítja a migránsok százezreinek átáramlását a déli határvidéken.

– A rendkívül bátor, […] egyedülálló döntésről az elmúlt nyolc évben bebizonyosodott, hogy helyes volt, mert enélkül milliók jutottak volna át rajtunk keresztül Nyugat-Európába, enélkül a magyar emberek biztonsága és szuverenitása nem lett volna garantálható – hívta fel a figyelmet.

Bakondi György megjegyezte: bár Magyarország a kormány által finanszírozott intézkedéseivel, erőforrásaival folyamatosan védi az egész Európai Uniót, a közösség politikai támadásokat indít és bírálatokat fogalmaz meg ahelyett, hogy segítené a védekezést. Szerinte az EU migrációs politikája azon az ideológiai megfontoláson alapszik, amely szerint minél több embert akarnak beengedni, amely szerint az a jó, hogyha a nemzetállamok szuverenitását, védekezési képességét föllazítják, ha színessé válik a társadalom és ha a beérkezettek közegészségügyi, társadalmi, ideológiai és politikai értelemben egyaránt instabilitást okoznak.

Bakondi György rámutatott:

a migránsok nem tudják igazolni személyazonosságukat, nem tudni, honnan jönnek, mi elől menekülnek.

Közölte: nem tudták ezt nyolc éve sem, ezért az akkor a röszkei határon példásan fellépő, arányos mértékben felvonuló rendőri erők intézkedése jogszerű volt, s elindította azt a folyamatot, amelynek köszönhetően Magyarország ma is képes garantálni a magyar emberek biztonságát, a magyar gazdaság stabilitását és az itt élők jövőjét is.

Bakondi György beszámolt róla: az elmúlt időszakban magasabbra emelték és duplájára növelték a déli határzár hosszúságát, a határőrök korszerű eszközöket kaptak, ezzel még komolyabb védelemben részesül az ország és az Európai Unió, mint amilyenben a röszkei ostrom alatt.

Korábban is voltak határzárak Európában

A szakember megjegyezte: korábban is voltak határzárak – Bulgáriában, Spanyolországban, Görögországban –, továbbá a szigorú magyar fellépést azóta több ország is követte, így még több helyen épültek hasonló határzárak, hamarosan pedig a tengeri útvonal kapcsán jelentős mértékben érintett Olaszország hajt végre a migrációt megfékezni képes változtatásokat.

A legújabb veszélyként a szakember felhívta a figyelmet arra, hogy a Szaharától délre fekvő Száhel-övezetből milliók indulhatnak el a közeljövőben Európa felé, ezért a magyar kormány folyamatosan figyelemmel kíséri az újabb jelenségeket. Bakondi György sajnálattal közölte, hogy mindezekkel együtt összeurópai szinten nem lát komoly elmozdulást: migrációs paktum készül az Európai Unióban, továbbra is a kvóták szerinti elosztásról és a gyűjtőtáborokról van szó, de úgy vélte, hogy a magyar kormány mindent megtesz, hogy ennek az elfogadását késleltesse vagy akadályozza.

A Ma estében elhangzott az is, hogy nyolc év után is a déli határnál még mindig folyamatosak a drámai pillanatok, hiszen virágzik az ember- és a fegyvercsempészet, és felfegyverkezett migránsok gyakorolnak nyomást Szabadkára és környékére.

Közölték: a térségben a lakott területek közelében lövöldöznek a bevándorlók, akik felosztották egymás között a területet. Felhívták a figyelmet arra, hogy akár terroristák is lehetnek a határt százfős csoportokban is támadó migránsok között, és összesen háromezren is lehetnek a táborokban a határ túloldalán.

Borítókép: Határkerítés Röszkén. (Fotó: MTI/Rosta Tibor)