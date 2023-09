Rossz hír érkezett, korlátozná az Európai Parlament a B kategóriás jogosítványokat

– Az Európai Parlament megkezdte a vezetői engedélyekre vonatkozó irányelvmódosítási javaslat megvitatását. A jelentéstevő a B kategóriás jogosítvány felosztását javasolja a B és B+ kategóriákra, ami számos korlátozást vonna maga után a B kategóriás jogosítvány birtokosainak, úgy, mint például 110 km/h maximális megengedett sebesség az autópályákon és a vezethető gépjárművek 1,8 tonnás súlykorlátozása – számolt be közösségi oldalán Deli Andor. A vajdasági fideszes EP-képviselő kifejtette, 1,8 és 3,5 tonna súly közötti gépjárművek vezetéséhez a javaslat szerint külön B+ jogosítvány megszerzése lenne kötelező.

Deli Andor kiemelte, az uniós döntéshozók feladata az európai polgárok segítése és a jogszabályok egyszerűsítése lenne, ám ehelyett az Európai Parlament közlekedési és idegenforgalmi szakbizottságának javaslata az európai polgároknak újabb pénzügyi terhet jelentenének a jogszabályok egyszerűsítése helyett.

Megújul a KRESZ

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a nyár folyamán Lázár János építési és közlekedési miniszter bejelentette, hogy itt az ideje a KRESZ-t és a B kategóriás jogosítvány megszerzésének feltételeit is felülvizsgálni. Lázár János közösségi oldalán akkor kiemelte: utoljára tizenhárom évvel ezelőtt vizsgálták felül a hazai közlekedés szabályait, azóta viszont rengeteg dolog megváltozott, épült például ezer kilométernyi új autópálya Magyarországon, de rengeteg utat is felújítottak. Változtak a polgárok szokásai is, sokkal többen, többet és többféleképpen használják az utakat.

Az ezzel kapcsolatos társadalmi vita jelenleg is zajlik, amelynek részeként többek között az elektromos rollerekkel való közlekedés szabályait is lefektetik.

Az autósiskolák vezetőinek országos szervezete pedig pszichológiai vizsgálathoz kötné a jogosítványszerzést.