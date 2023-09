Soros emberei megmérték, mennyivel csökkent a kormánypártok támogatottsága

Augusztusban tovább csökkent a Fidesz–KDNP támogatottsága, míg az ellenzéki térfélen a Momentum, a Mi Hazánk Mozgalom és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt növelni tudta a szavazótáborát júliushoz képest – derült ki a Republikon Intézet havi pártpreferencia felméréséből, amelyet a külföldről támogatott baloldali lap, a Telex közölt először.

Soros emberei kikutatták: Gyurcsány Ferencé a legizmosabb párt a baloldalon, az MSZP, a Jobbik, az LMP és a Párbeszéd támogatottsága a parlamenti küszöb alatt Fotó: Facebook/Gyurcsány Ferenc

A felmérés szerint a legerősebb ellenzéki párt továbbra is a Demokratikus Koalíció, Gyurcsányék népszerűsége azonban a júliusi erősödés után csökkent augusztusban. A teljes népesség körében most mért 12 százalékos eredményével egy százalékpontot veszített a DK, a pártválasztók körében mért 17 százalékkal pedig kettőt. Ez nem csoda, hiszen a nyáron erősen leengedett a DK: kifelé nemigen volt látható tevékenységük, Dobrev Klára és Gyurcsány Ferenc is több hétre eltűnt a nyilvánosság elől. Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője a Tranzit Közéleti Évadnyitó és Gondolatexpón meg is jegyezte:

azért nem történt semmi a baloldalon, mert Gyurcsány elment nyaralni, és mindenki rá vár.

Nem véletlen tehát az sem, hogy a Republikon felmérése szerint nem jutna be a parlamentbe az MSZP, a Jobbik, az LMP és a Párbeszéd sem, ha önállóan indulna a választáson. Míg a Jobbik és az LMP változatlanul 4-4 százalékos támogatottsággal bír mind a teljes népesség, mind a pártválasztók körében, az MSZP támogatottsága csökkent augusztusban. A sor végén továbbra is a Párbeszéd áll kétszázalékos támogatottsággal. Az új pártoknak komoly potenciált jelenthetnek a bizonytalanok. Augusztusban a választók több mint negyedének (28 százalék) nem volt pártja.

Republikon 2022-ben: szoros a verseny

Jobban sikerült a nyár a Momentumnak és a Mi Hazánk Mozgalomnak a kutatóintézet szerint. Donáth Annáék hétszázalékos eredményükkel a teljes népességben egy, a pártválasztók körében (tíz százalék) két százalékponttal népszerűbbek, mint júliusban.

Hónapok óta először tudta növelni a Mi Hazánk Mozgalom is a támogatottságát a pártválasztók körében a Republikon mérései szerint.

Toroczkai Lászlóék az utóbbi időben aktívabban rámentek a romák és menekültek elleni politikára, minden tizedik választó a Mi Hazánkra szavazna a Republikon augusztusi felmérése szerint.

Tovább erősödött augusztusban a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP), amely a többi párthoz képest aktív volt a nyáron: az augusztus 20-i államalapító rendezvényükre több mint ezer embert tudtak mozgósítani Kovács Gergely pártelnök szerint. A teljes népesség körében öt, a pártválasztóknál hét százalékon – azaz az ötszázalékos parlamenti küszöb felett – áll az MKKP a kutatóintézet szerint.

Érdemes megjegyezni, hogy Horn Gábor, a Republikon Intézetet fenntartó Republikon Alapítvány kuratóriumának elnöke

néhány héttel ezelőtt a HVG-n publikált véleménycikkében maga mondott köszönetet Soros Györgynek eddigi munkájáért.

Sajnálatosnak nevezte emellett, hogy a kormány nem segíti a Soros által patronált szervezeteket.

Emlékezetes volt továbbá, hogy a tavalyi országgyűlési választások előtt néhány héttel – amelyen a baloldali összefogás történelmi vereséget, a kormánypártok soha nem látott mértékű győzelmet arattak – a Republikon azt kutatta ki, hogy nagyon szoros a verseny az Egységben Magyarországért és a Fidesz–KDNP között.

Borítókép: Horn Gábor (Fotó: MTI/Kovács Attila)