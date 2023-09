Vers született arról, miért fontos a biztonsági öv + videó

Egy kisgyermek versével hívta fel a figyelmet a borsodi baleset-megelőzési hatóság a biztonsági öv használatára – szúrta ki a Vezess.hu.

Biztöv nélkül nem megyünk egy métert sem előre, ez az, ami ütközéskor ott tart majd az ülésben, így nem repülsz az aszfaltra fájdalmasan nagy ívben

– verseli a kisfiú.

Mint azt a Magyar Nemzet is megírta, a felmérések szerint a balesetek során övhasználattal ötven-hatvan százalékkal javulhatnak egy esetleges ütközés esetén a túlélési esélyek, hiszen az autóból kirepülő emberek 75 százaléka életét veszti vagy súlyos sérüléseket szenved, ezért is fontos, hogy mindig be legyünk kötve.