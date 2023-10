Az Erasmus-program forrásai az őszi és a tavaszi félévben is rendelkezésre állnak

Bodrogi Richárd jelezte, hogy az Erasmus-programnak több szektora van, a felsőoktatás mellett a sport, az ifjúság, a köznevelés, a szakképzés, a felnőttoktatás is szerepel benne. – Ezek közül a felsőoktatási szektorban van csak nehézség, mert idén nem tudtak szerződést kötni a 21 modellváltott intézménnyel. Azonban a 2022-ben kötött szerződések 2024 június végéig biztosítják a keretet, amelyet a kormány nemzeti forrással is kiegészített – ismertette.

Tájékoztatása szerint a program iránt minden tudományterületre megvan az érdeklődés, a legnépszerűbbek a német, a francia és a spanyol területek, de a közép-európai régió is népszerű. Bodrogi Richárd a Kossuth rádió reggeli műsorának szerda reggeli adásában is nyilatkozott, és kiemelte: az Erasmus-program legfontosabb hozadéka a nemzetköziesítés, az intézményi szintű kapcsolatok erősítése az országok között. – Ez lehetőséget nyújt a határon túli magyar–magyar kapcsolatok erősítésére is – tette hozzá.