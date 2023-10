Mindent megtesznek, mindenre felkészülnek

– A források biztosítása mellett augusztusban arról is döntött a Tempus, hogy 2024. június 30-át követően is támogatja a modellváltó egyetemek nemzetköziesítési programjait – jelentette ki az elnök. Hozzátette: azonban ahhoz, hogy ezek a programok elinduljanak, még Brüsszel jóváhagyása is szükséges.

Forrás: Tempus Közalapítvány

– Erre november végéig, jelen állás szerint egészen pontosan november 23-ig van lehetősége a bizottságnak. Ha ez pedig megvan, akkor a Tempus villámgyorsan megköti a szerződéseket – magyarázta Czibere Károly, majd rámutatott:

ebben az esetben semmilyen hátrány nem fogja érni a hallgatókat, mert az intézményeknek rögtön rendelkezésre fognak állni a források,

ha pedig az Európai Bizottság a tényeket ismét félreértelmezi, akkora indul a jelenleg már kidolgozás alatt álló új nemzetköziesítési program.

Így mindent megtettünk és megteszünk annak érdekében, hogy a hallgatók biztonságban érezzék a külföldi tanulmányaikat

– mondta a Tempus kuratóriumi elnöke. Tájékoztatást adnak a hallgatóknak és az intézményeknek, kiírják, lebonyolítják, majd elbírálják a pályázatokat, majd értesítik a támogatottakat – sorolta az elnök. Hozzátette: ennek a folyamatnak egyedül az utolsó elemét, a szerződéskötést nem tudják még biztosítani.

Minden ránk eső részét lebonyolítottuk a pályázatnak. Már csak arra várunk, hogy november 23-ig megkapjuk a zöld jelzést, és abban a pillanatban megkezdődik a szerződések aláírása.

– hangsúlyozta Czibere Károly.

A Tempus több lehetőséget kínál, mint sokan gondolnák

A szervezet kuratóriumi elnöke szerint bár a legtöbben még az egyetemistáknak külföldi tanulási lehetőséget biztosító Erasmus-ösztöndíjra asszociálnak az elnevezésről, az Erasmus+ program már sokkal szélesebb tevékenységet foglal magába a harminchat évvel ezelőtti elindulása óta.