Brüsszeli pénzekre ácsingóznak Karácsonyék a zöldprogram leple alatt

Az önkormányzatok kormány- és európai uniós támogatás nélkül keveset tehetnek – panaszkodott Karácsony Gergely, a zöld minimumprogram aláírása okán tartott online sajtótájékoztatón, ahol részt vett még Jávor Benedek, a Párbeszéd–Zöldek európai parlamenti listavezetője és V. Naszályi Márta I. kerületi polgármester. Karácsony azt mondta, dolgoznak azon, hogy az Európai Unióban erősebb zöldképviselettel az önkormányzatok szövetségesre tudjanak találni.

A főpolgármester úgy vélte, a helyi önkormányzatok sokat tehetnek azért, hogy a zöldfordulatot keresztülvigyék Magyarországon.

Tudják, hogy nincs több idejük és talán ez az utolsó önkormányzati ciklus, amikor érdemben tudnak fellépni a klímaváltozás ellen és a klímaadaptáció érdekében a város életminőségét megőrizve – aggodalmaskodott Budapest első embere.

Karácsony azt állította, hogy az elmúlt években a főváros „borzasztó nehéz körülmények között” igyekezett utat törni zöld fronton, és a főpolgármester büszkén tekint vissza számos olyan intézkedésre, mint Budapest tömegközlekedésének 30 éve legnagyobb fejlesztése. Mennünk kell tovább ezzel a politikával – tette hozzá, nem kitérve arra, hogy a tömegközlekedés fejlesztése Tarlós István városvezetése alatt kapott lendületet, ő csak az előző vezetés babérjait aratta le, és tüntette el a város 200 milliárdos tartalékát, csődközeli helyzetet előidézve.

A városvezető fontosnak nevezte, hogy a szövetségeseik is maguknak érezzék azokat a minimumköveteléseket, amelyek miatt ő is elkezdte közéleti pályafutását. Ezután közhelyeket pufogtatott nemzeti és demokratikus minimumról, illetve a demokrácia alapértékeinek elfogadásáról, majd megemlítette a „zöldminimumot”. A légszennyezést drasztikusan növelő gigadugókért felelős főpolgármester úgy fogalmazott: a településeket érő környezeti hatások orvoslása nem tűr halasztást, a vele alapvető célokban osztozó polgármestereket pártszínektől függetlenül támogatja. Mint Karácsony elmondta, készítettek egy 14 pontból álló javaslatot, majd arra kérte koalíciós partnereit, hogy fontolják meg ezeket és építsék be helyi programjaikba.

V. Naszályi Márta arról beszélt, hogy az önkormányzatok vannak a legközelebb a választópolgárokhoz. A korrupciógyanús ügybe keveredett polgármester kijelentette: a zöldprogramban nem ötletesésről van szó, hanem egy klímatudatos rendszerről, hozzátéve, hogy a Budavárban egy fenntartható klíma és akciótervvel álltak elő. Ennek kapcsán a legfontosabb helyi intézkedésnek azt nevezte, hogy az önkormányzati lakásállomány mintegy 10-15 százaléka üresen áll, ezeket ki tudják adni és nem kell újakat építeni, amivel a fenntarthatóságért tesznek. Szólt arról is, hogy a budavári műemlék lakások elavultak és drága a fenntartásuk, az energia-korszerűsítési támogatásokkal segítenek egyes lakókat, amitől szerinte jobb lesz a klímakörnyezet. Azt is zöldpártiságként aposztrofálta, hogy a tűzfalakat növényekkel futtatják be a lakók, amihez támogatást nyújt az önkormányzat.

A négy évvel ezelőtti uniós parlamenti választáson hoppon maradt Jávor Benedek felidézte: az EU egy ambiciózus zöldprogramot hirdetett meg, melyben közös európai célokat tűztek ki. Kiemelte: az unió és a helyi önkormányzatok nagyon szoros együttműködését kell kialakítani, amihez szükség van szakmai és pénzügyi támogatásra. Programjuk az EU zöldmegállapodásához igazodik, és elengedhetetlen, hogy Brüsszel is segítse az önkormányzatokat. A főpolgármester, a polgármesterek és az önkormányzati képviselők alakítsanak ki olyan együttműködést a helyi önkormányzatok és az unió között, ami segít a zöld célkitűzések megvalósításában – fogalmazott a mikropárt listavezetője.